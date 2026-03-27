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METAL HAMMER Podcast Folge 128 mit Samurai Pizza Cats u.a.

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Metallicas Nachwuchs. Sorge um AC/DC. Album der Woche von Black Label Society. Samurai Pizza Cats im Interview u.a.
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 Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Samurai Pizza Cats-Album PRESS START erscheint. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Gespräch Sebastian Fischer, Sänger bei den Metalcore-Durchstartern.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 3.4.2026. Dann mit Kristian „Kohle“ Kohlmannslehner über die Metalcon! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

AC/DC alice cooper black label society Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Metallica Parkway Drive Podcast Samurai Pizza Cats Sebastian Fischer Sebastian Kessler
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Die 2017 gegründete All Within My Hands-Stiftung von Metallica setzt sich hauptsächlich in den USA für humanitäre Zwecke ein. Nun soll sie und ihre Stifter auf der Red Cross Gala am 21. März in San Francisco für ihren Einsatz für Blutspenden geehrt werden. Lebensrettendes Blut Vonseiten der Red Cross Gala heißt es in einem Statement: "Metallica und ihre Stiftung All Within My Hands sind zu wichtigen Partnern des Amerikanischen Roten Kreuzes geworden, indem sie weltweit Tausende Fans dazu inspirieren, die Ärmel hochzukrempeln und lebensrettendes Blut zu spenden.  Durch groß angelegte Aktionen wie die ,Red Cross x Metallica‘-Blutspendereihe, bei der im…
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