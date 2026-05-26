Am vergangenen Wochenende haben Metallica zwei Mal in Frankfurt am Main aufgespielt. Zusammen mit dem noch am 30. Mai anstehenden Stelldichein in der Berlin sind das die einzigen Liveshows der „Four Horsemen“ dieses Jahr in Deutschland. Und im Deutsche Bank Park machten die Thrash-Veteranen — neben der spektakulären Bühnenproduktion — gleich doppelt von sich reden.

Bewusste Wahl

Auf der einen Seite stellten Frontmann/Gitarrist James Hetfield, Schlagzeuger Lars Ulrich, Lead-Gitarrist Kirk Hammett und Bassist Robert Trujillo mit ihren Gastspielen am Freitag, den 22. Mai sowie am Sonntag, den 24. Mai 2026 einen Besucherrekord auf. Demnach waren — vermutlich aufgrund der platzsparenden Konstruktion der Bühne — noch nie so viele Gäste im Stadion von Eintracht Frankfurt.

„Mit ihrer gigantischen M72 World Tour kamen Metallica nach Frankfurt, wo jeweils über 62.000 Fans die Konzerte besuchten und damit den Rekord für die größten Konzerte aller Zeiten im Deutsche Bank Park aufstellten“, teilt der Veranstalter der Konzertreise mit. „Die M72 World Tour, die nun bereits im vierten Jahr läuft, umfasst 16 Stadionkonzerte in Europa im Mai, Juni und Juli 2026. Die diesjährige Europa-Etappe bietet ein hochkarätiges Line-up an Special Guests — darunter Pantera, Gojira, Knocked Loose und Avatar.“ Am 30. Mai an der Spree sind Gojira und Knocked Loose am Start.

Doch damit nicht genug: Mit einer bedachten und stilsicher vorgetragenen Einlage haben sich Metallica vor einem Urgestein des deutschen Thrash Metal-Genres verneigt: Tankard. Sänger Andreas „Gerre“ Geremia und Co. haben mit ‘Schwarz-weiß wie Schnee’ bekanntlich eine eigene Hymne auf den Fußballclub Eintracht Frankfurt komponiert — und genau dieses Stück gaben Hammett und Trujillo am 22. Mai während ihrer traditionellen „Doodle“-Einlage, in der sie sich stets Lieder mit lokalem Bezug herauspicken, zum Besten gegeben. Tankard brachten ihre Freude darüber selbstredend in den Sozialen Medien zum Ausdruck. Beim „Doodle“ am 24. Mai zockten die beiden ‘Fast As A Shark’ von Accept.

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Metallica in Frankfurt — Setlist 22.05.2026

Creeping Death Harvester Of Sorrow Holier Than Thou King Nothing 72 Seasons Ride The Lightning Kirk & Rob Doodle: Tankard ‘Schwarz-Weiß wie Schnee’ The Day That Never Comes Cyanide Orion Nothing Else Matters Sad But True Battery Fuel Seek & Destroy Master Of Puppets

Metallica in Frankfurt — Setlist 24.05.2026

Whiplash For Whom The Bell Tolls The Shortest Straw Until It Sleeps Lux Æterna Leper Messiah Kirk & Rob Doodle: Accept „Fast As A Shark‘ Fade To Black Wherever I May Roam The Call Of Ktulu The Unforgiven Whiskey In The Jar Blackened Moth Into Flame One Enter Sandman

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