Metallica machen derzeit mit ihrer gigantischen „M72“-Welttournee auch Deutschland unsicher – inklusive der berüchtigten „No Repeat Weekend“-Shows mit komplett unterschiedlichen Setlists an zwei Abenden. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo fahren einmal mehr den ganz großen Wahnsinn auf – mit Rundbühne, Snake Pit und einem Hit-Feuerwerk von ‘Battery’ bis ‘Master Of Puppets’.

Passend dazu gibt’s im offiziellen METAL HAMMER-Merchandise-Shop alles, was ihr für den Konzertbesuch und danach braucht: Shirts, Hoodies, Accessoires, Figuren und weiteres Metallica-Merch sowie natürlich CD und Vinyl für die laufende Tour. Egal, ob ihr euch auf den Gig vorbereitet, noch mitten im Post-Konzert-Delirium steckt oder einfach eure Thrash-Liebe im Alltag spazieren tragen wollt – hier werdet ihr fündig.

Besonders gefragt: klassische Logo-Shirts, Vintage-Designs und Pieces im Stil aktueller Tour-Motive. Natürlich alles mit ausreichend Schwarzanteil und maximaler Metal-Kompatibilität.

Wer also noch dringend Outfit-technisch nachrüsten muss, sollte einen Blick in den Shop unter metal-hammer.de/merch werfen.

Merchandise im METAL HAMMER-Shop

Im neuen Shop versammelt METAL HAMMER Merchandise zahlreicher Szene-Lieblings-Bands aus allen Spielarten des Metal. Ihr dürft euch unter anderem auf Artikel von Iron Maiden, Metallica, Slayer, Helloween, Judas Priest, Kreator, Amon Amarth, Nightwish, Powerwolf, Ghost, Slipknot oder Behemoth freuen. Egal, ob Thrash-, Death-, Black-, Power- oder Heavy Metal – der METAL HAMMER Shop deckt die volle Bandbreite der Szene ab.

Ein besonderes Highlight sind die exklusiven METAL HAMMER-Motive. Neben legendären Motivklassikern warten auch neue, moderne Designs auf euch, die den Spirit des Magazins zeitgemäß interpretieren. Ob ikonisches Logo-Shirt, auffälliges Artwork oder dezente Motive für den Alltag – wir erweitern unser Sortiment regelmäßig.

Übrigens: METAL HAMMER-Ausgaben bestellt ihr wie gewohnt (in Deutschland portofrei) unter www.metal-hammer.de/shop direkt nach Hause!

Must-haves für das heimische Regal

Auch Sammlerinnen und Sammler kommen auf ihre Kosten: Der Shop bietet eine stetig wachsende Auswahl an CDs und Vinyl – perfekt für alle, die Musik nicht nur streamen, sondern besitzen wollen. Von aktuellen Neuerscheinungen über moderne Klassiker bis hin zu ausgewählten Szene-Highlights und Limited Editions ist alles dabei, was ins Regal eines echten Metalheads gehört.

METAL HAMMER setzt dabei auf Qualität, Übersichtlichkeit und regelmäßige Updates. Das Sortiment wird kontinuierlich erweitert, neue Designs kommen hinzu und limitierte Artikel sorgen dafür, dass sich ein regelmäßiger Blick in den Shop lohnt. Ziel ist es, einen zentralen Anlaufpunkt zu schaffen, an dem Fans Bands, Magazin und Szene an einem Ort vereint finden.

Ob für die nächste Festivalsaison, den kommenden Clubgig, das heimische Plattenregal oder einfach als Statement im Alltag – der neue METAL HAMMER Merchandise-Shop liefert den passenden Soundtrack zum Anziehen.

👉 Jetzt entdecken auf metal-hammer.de/merch

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