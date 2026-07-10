Bald hat das ewige Hin und Her ein Ende: Iron Maiden werden am 14. November in die Rock & Roll Hall Of Fame aufgenommen. Schon über Jahre fordern Fans die Aufnahme der Band, die aber bis jetzt nie zustande kam. Die Band zeigt sich nach wie vor gänzlich unbeeindruckt von der Auszeichnung und wird aufgrund einer Australien-Tour nicht zur Zeremonie kommen.

Endlich Ruhe

Doch auch ohne vorherige Verpflichtungen wären Dickinson, Harris und co. wohl nicht im Peacock Theater in Los Angeles aufgetaucht, wie ein Interview mit Metal Hammer UK offenbart. Auf die Frage, ob die Band in Erwägung ziehe, die Auszeichnung abzulehnen, antwortet Bandchef und Bassist Steve Harris: „Nein. Es gab diesbezüglich nur ein paar Kommentare von verschiedenen Mitgliedern der Band.

Bruce hat seine eigene starke Meinung dazu, aber das ist seine Sache. Mich hat es weder in die eine noch in die andere Richtung je gestört. Wir tun das hier nicht für Auszeichnungen. Auf seltsame Weise bin ich sogar froh, dass das jetzt passiert, damit die Amerikaner endlich aufhören, darauf herumzureiten. Mir wurde beigebracht, dass man ‚dankeschön‘ sagt, wenn man etwas angeboten bekommt. Aber hat mir die Sache schlaflose Nächte bereitet? Nein.“

Kein Interesse

Sänger Bruce Dickinson, der sich zuletzt eher abfällig über die Rock Hall äußerte, fügte eher trocken hinzu: „Ich habe nicht mal mehr die Energie, mich darüber zu ärgern. Ich bin den vielen Leuten dankbar, die sich für uns freuen. Das ist schön. Aber es interessiert uns nicht.“

Auf die Frage, ob sie an der Zeremonie teilgenommen hätten, wenn sie nicht in Australien auf Tournee eingeplant wären, antwortete Dickinson schlicht: „Nein.“ Harris erklärte: „So etwas mache ich nicht. Ich war jüngst nicht mal bei diesem Roten Teppich für den Dokumentarfilm. Das ist nichts für mich.“

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2018 machte Bruce Dickinson Schlagzeilen, als er bei einer Fragerunde klarstellte: „Ich halte die Rock & Roll Hall Of Fame für kompletten Schwachsinn. Das ist nur ein Haufen selbstgerechter Amerikaner, die den Rock’n’Roll nicht mal erkennen würden, wenn er ihnen ins Gesicht springen würde.“ Seinen Antworten zufolge hat sich diese Einstellung nicht geändert.

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