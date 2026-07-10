Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Original-Foreigner-Sänger Lou Gramm will in Rente gehen

Lou Gramm, Foreigner
Lou Gramm bei einem Auftritt mit Foreigner am 3. Dezember 2025 in Port Chester, New York.
Foto: Getty Images, Joy Malone. All rights reserved.
von
Foreigners Originalstimme Lou Gramm hat sich dazu entschlossen, bald das Mikrofon niederzulegen und den Ruhestand anzutreten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Foreigner touren derzeit fleißig um den Globus, um ihr 50. Band-Jubiläum zu begehen. Auch für 2027 sind bereits einige Auftritte gebucht. Von der Ursprungsbesetzung wird dann jedoch niemand mehr dabei sein. Gründungsgitarrist Mick Jones ist zwar offiziell noch ein Band-Mitglied, aber wegen Parkinson und Alzheimer schon seit einigen Jahren nicht mehr in Erscheinung getreten. Dafür kehrte Lou Gramm für einige Auftritte zur Band zurück, um seinen alten Freund Mick zu ehren.

Wissen, wann Schluss ist

Doch auch für Gramm soll nach Abschluss der laufenden Tournee Schluss sein. Dies gibt der 76-Jährige im Interview mit TalkShopLive bekannt. „Ich habe das Gefühl, das schon lange genug gemacht zu haben. Und auch wenn ich viele Aspekte dieses Lebens sehr genossen habe, denke ich, dass es – gleich nach dem Einsatz von Herz, Verstand und Körper sowie dem Einstieg in eine großartige Band – ebenso wichtig ist zu wissen, wann man aufhören muss.“

Double vision: Then and now von Foreigner - CD (Jewelcase, Re-Release)
Double vision: Then and now von Foreigner - CD (Jewelcase, Re-Release)
von Foreigner
Für € 7,99 bei EMP DE kaufen

1997 wurde bei Lou Gramm ein Gehirntumor diagnostiziert, der jedoch erfolgreich entfernt werden konnte. Nach der anschließenden Chemotherapie trat er wieder auf, wenngleich seine Stimme nicht mehr dieselbe war. 2018 gab der damals 68-Jährige schon einmal an, das „Mikro an den Nagel hängen“ zu wollen, machte aber dennoch weiter. Nun scheint sein Entschluss endgültig.

Mit einem Paukenschlag

„Es tut mir leid für die, die zu lange weitermachen – sei es, dass die Sänger nicht mehr singen können, sich die Gitarristen in den Saiten verheddern oder was auch immer. Ich habe das große Glück, in meinem Alter noch singen und die Töne treffen zu können. Aber ich möchte nicht an den Punkt kommen, an dem ich nur noch so tue, als ob, oder die Tonart um zwei Stufen senken muss, um den Song zu bewältigen“, erklärt Gramm.

Somit sei die aktuelle Tour ein „Höhepunkt für mich. Mit der Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame und all den positiven Dingen möchte ich mich mit einem Paukenschlag verabschieden – ich glaube, genau das ist diese Sommertournee.“ Im Bewusstsein um die Tragweite der Situation sind die Shows für ihn etwas ganz Besonderes: „Ich sauge das alles in mich auf. Ich genieße die Schreie, den Applaus und alles andere.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Heißes Angebot zum Open Air-Sommer: Keine Festival-Reportage verpassen, sechs Ausgaben METAL HAMMER abstauben und ordentlich sparen: 6 Hefte zum Sonderpreis für nur 19,95 € statt 59,40 € – jetzt limitiert im Festival-Abo-Deal unter www.metal-hammer.de/festivalabo/!

teilen
mailen
teilen

Themen

Abschluss foreigner Lou Gramm Rente Ruhestand Tour Tournee
Floor Jansen (Nightwish) geht 2027 auf Solo-Tour
Floor Jansen
Nightwish-Organ Floor Jansen will es mal wieder solo wissen. Die Sängerin geht Anfang kommenden Jahres auf Europatournee.
Während Nightwish bekanntlich pausieren, werkelt Frontfrau Floor Jansen eifrig an ihrer Solokarriere. Während die Niederländerin zuletzt Lieder für ihr zweites eigenes Album machte und im Zuge dessen mit ‘Run’ einen ersten Single-Vorboten raushaute, hat die 45-Jährige nun eine Konzertreise angekündigt. Die frühere After Forever- und ReVamp-Sängerin bestreitet ihre "Hytress"-Solo-Tour im Januar und Februar 2027. Es stehen Shows in Belgien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, der Tschechischen Republik, Polen, Schweden und in den Niederlanden auf dem Programm. Fortsetzung folgt "Ich gehe wieder auf Europatournee!", freut sich Floor Jansen in den Sozialen Medien. "2027 kehre ich mit meiner ‚Hytress‘-Tour und meiner kompletten Liveband…
Weiterlesen
Zur Startseite