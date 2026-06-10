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Foreigner und Europe gehen auf gemeinsame Arena-Tour

Foreigner, Bruce Watson und Luis Maldonado
Foreigner: Bruce Watson und Luis Maldonado am 29. September 2025 in New York.
Foto: Getty Images for The Buoniconti Fund To Cure Paralysis, Mike Coppola. All rights reserved.
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Da so viele Konzerte der laufenden Tournee ausverkauft sind, legen Foreigner nächstes Jahr nach. Europe sind als Special Guests dabei.
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Anlässlich des 50. Band-Jubiläums sind Foreigner gerade auf Tour durch Europa. Zwar ist aus unterschiedlichen Gründen keines der Originalmitglieder dabei, aber das Line-up wurde unter anderem von Gründungsgitarrist Mick Jones sorgfältig ausgewählt und abgesegnet. Auch Ursprungssänger Lou Gramm scheint zufrieden mit der aktuellen Aufstellung. Immerhin stand der 72-Jährige in den vergangenen Monaten mehrfach mit den Kollegen auf der Bühne.

Vermächtnis

Im Gespräch mit Lipps Service With Scott Lipps gab Gramm erst im April Auskunft zu Mick Jones’ Befinden: „Er befindet sich im Endstadium von Alzheimer.“ Im Interview mit News-Press erklärte der Sänger: „Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, sagte ich ihm, dass ich zum 50. Jubiläum mit der Band auf Tour gehen würde. Das hat ihn sehr gefreut. Ich finde es sowieso eine Ehre, dabei zu sein, und könnte nicht glücklicher sein. Ich mache es im Namen der Band und für Mick.“

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Nach dem Abgang von Sänger Kelly Hansen vergangenes Jahr hat Luis Maldonado das Mikrofon übernommen. Maldonado ist bereits seit 2021 in Sachen Gitarre, Bass und Background-Gesang für die Formation im Einsatz. Komplettiert wird das Line-up mit Gitarrist Bruce Watson, Bassist Jeff Pilson, Keyboarder Michael Bluestein und Schlagzeuger Chris Frazier.

Nun ist die „50th Anniversary Tour“ in vollem Gange und einige der Konzerte sind restlos ausverkauft. Daher haben Foreigner beschlossen, die Feierlichkeiten nächstes Jahr zu verlängern. In sieben Städten soll es im Oktober 2027 in größere Räumlichkeiten gehen. Bis dahin sind Foreigner dieses Jahr noch bei folgenden Shows zu erleben.

Foreigner 50th Anniversary Tour“ 

  • 12.06. Northeim, Waldbühne
  • 14.06. Mainz, Zitadelle (ausverkauft)
  • 23.06. Stuttgart, BÜRGER Freilichtbühne Killesberg
  • 24.06. Lörrach, Marktplatz
  • 25.06. CH-Zürich, Hallenstadion
  • 02.07. München, Tollwood Sommerfestival (ausverkauft)
  • 03.07. AT-Klam, Clam Rock Festival (ausverkauft)
  • 04.07. AT-Eisenstadt, Lovely Days (ausverkauft)

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Foreigner & Europe live 2027

Als Special Guest sind keine Geringeren als Europe dabei. Die schwedischen Hard-Rocker veröffentlichen am 25. September ihr zwölftes Studioalbum COME THIS MADNESS und zelebrieren anschließend das 40. Jubiläum ihres Erfolgsalbums THE FINAL COUNTDOWN mit einer eigenen Tournee. 2027 wird dann also gemeinsam gefeiert – und zwar an folgenden Terminen. Der Vorverkauf für die Tickets läuft.

  • 12.10.27 Berlin, Max-Schmeling-Halle
  • 13.10.27 Hamburg, Barclays Arena
  • 15.10.27 Hannover, ZAG Arena
  • 16.10.27 Düsseldorf, PSD Bank Dome
  • 17.10.27 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
  • 19.10.27 Frankfurt, Festhalle
  • 20.10.27 München, Olympiahalle


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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