Anlässlich des 50. Band-Jubiläums sind Foreigner gerade auf Tour durch Europa. Zwar ist aus unterschiedlichen Gründen keines der Originalmitglieder dabei, aber das Line-up wurde unter anderem von Gründungsgitarrist Mick Jones sorgfältig ausgewählt und abgesegnet. Auch Ursprungssänger Lou Gramm scheint zufrieden mit der aktuellen Aufstellung. Immerhin stand der 72-Jährige in den vergangenen Monaten mehrfach mit den Kollegen auf der Bühne.

Vermächtnis

Im Gespräch mit Lipps Service With Scott Lipps gab Gramm erst im April Auskunft zu Mick Jones’ Befinden: „Er befindet sich im Endstadium von Alzheimer.“ Im Interview mit News-Press erklärte der Sänger: „Als ich das letzte Mal mit ihm sprach, sagte ich ihm, dass ich zum 50. Jubiläum mit der Band auf Tour gehen würde. Das hat ihn sehr gefreut. Ich finde es sowieso eine Ehre, dabei zu sein, und könnte nicht glücklicher sein. Ich mache es im Namen der Band und für Mick.“

Nach dem Abgang von Sänger Kelly Hansen vergangenes Jahr hat Luis Maldonado das Mikrofon übernommen. Maldonado ist bereits seit 2021 in Sachen Gitarre, Bass und Background-Gesang für die Formation im Einsatz. Komplettiert wird das Line-up mit Gitarrist Bruce Watson, Bassist Jeff Pilson, Keyboarder Michael Bluestein und Schlagzeuger Chris Frazier.

Nun ist die „50th Anniversary Tour“ in vollem Gange und einige der Konzerte sind restlos ausverkauft. Daher haben Foreigner beschlossen, die Feierlichkeiten nächstes Jahr zu verlängern. In sieben Städten soll es im Oktober 2027 in größere Räumlichkeiten gehen. Bis dahin sind Foreigner dieses Jahr noch bei folgenden Shows zu erleben.

Foreigner „50th Anniversary Tour“

12.06. Northeim, Waldbühne

14.06. Mainz, Zitadelle (ausverkauft)

23.06. Stuttgart, BÜRGER Freilichtbühne Killesberg

24.06. Lörrach, Marktplatz

25.06. CH-Zürich, Hallenstadion

02.07. München, Tollwood Sommerfestival (ausverkauft)

03.07. AT-Klam, Clam Rock Festival (ausverkauft)

04.07. AT-Eisenstadt, Lovely Days (ausverkauft)

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Foreigner & Europe live 2027

Als Special Guest sind keine Geringeren als Europe dabei. Die schwedischen Hard-Rocker veröffentlichen am 25. September ihr zwölftes Studioalbum COME THIS MADNESS und zelebrieren anschließend das 40. Jubiläum ihres Erfolgsalbums THE FINAL COUNTDOWN mit einer eigenen Tournee. 2027 wird dann also gemeinsam gefeiert – und zwar an folgenden Terminen. Der Vorverkauf für die Tickets läuft.

12.10.27 Berlin, Max-Schmeling-Halle

13.10.27 Hamburg, Barclays Arena

15.10.27 Hannover, ZAG Arena

16.10.27 Düsseldorf, PSD Bank Dome

17.10.27 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

19.10.27 Frankfurt, Festhalle

20.10.27 München, Olympiahalle

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