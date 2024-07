Foreigner: Das Ende des Tour-Lebens ist bereits in Sicht

Foreigner gehen auf ihr 50-jähriges Bestehen zu. Das Alter scheint sich bei der Hard Rock-Band bemerkbar zu machen, denn wie Bassist Jeff Pilson in einem Interview mit Ethan Dometrius erzählte, bereite man sich langsam auf das Karriereende vor – zumindest, was umfangreiche Tourneen betrifft.

Foreigner gehen auf Abschiedstournee

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne & Foreigner ziehen in Hall Of Fame ein Heavy Metal Gute Nachrichten von der Rock And Roll Hall Of Fame: Ozzy Osbourne und Foreigner zählen zu den diesjährigen Neuzugängen für die Ruhmeshalle. „Kelly (Hansen, Sänger – Anm.d.A.) kam vor ein paar Jahren zu mir und sagte, er wolle sich zurückziehen. Und ich sagte: ‚Das kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich vollkommen.‘ Also hat er es natürlich mit Mick (Jones, Gitarrist – Anm.d.A.) besprochen und einen Plan ausgearbeitet, wie es weitergehen soll“, sagte Pilson. „Es fing mit Kelly an, hauptsächlich, weil er das Gefühl hat, dass es für ihn jedes Jahr schwieriger wird, diesen Katalog von Liedern zu singen. Es sind schwierige Lieder zum Singen. Und er will nicht der Typ sein, der auf die Bühne geht und versagt – das wird er nicht tun. Das liegt ihm nicht im Blut, was ich sehr respektiere. Also sagte er: ‚Hör zu, ich muss raus, weil ich raus will, bevor meine Stimme aufgibt.‘ So fing alles an.“

Pilson stellte jedoch klar, dass Foreigner nicht einfach verschwinden werden. Er fuhr fort: „Wir werden nicht mehr die neun- oder zehnmonatigen Tourneen machen wie früher. Wir sehen es uns an und denken uns: ,Lasst uns abwarten, was passiert‘ – wir wissen zum Beispiel, dass wir nächstes Jahr einige Shows spielen werden, aber erheblich weniger. Wir fragen uns einfach: ‚Wie lange wollen wir das noch machen? Wann wollen wir abtreten? Wie viele Shows wollen wir machen?‘ Und so können wir es in den nächsten Jahren schön ausklingen lassen. Es gibt kein fixes Enddatum. Das ist nicht das Ziel. […] Im Moment ist es ein Ausklang. Aber wir nennen es eine Abschiedstournee, weil dies das letzte Mal ist, dass wir wirklich auf Tour sind.“

