Shinedown: Release-Zeitfenster für neues Album steht fest

auch interessant

Das siebte Studioalbum PLANET ZERO liegt inzwischen drei Jahre zurück, doch die Jungs von Shinedown waren seither keineswegs untätig. Erst vor wenigen Monaten verriet Schlagzeuger Barry Kerch im Gespräch mit Meltdown, dass die sich Band mitten in der Albumproduktion befindet. Mit ‘Three Six Five’ und ‘Dance, Kid, Dance’ wurden Ende Januar gleich zwei neue Songs veröffentlicht, die selbstverständlich auf der kommenden Platte zu finden sind.

Empfehlung der Redaktion Shinedown: Das nächste Album der Band ist in Arbeit Alternative Metal, Alternative Rock, Hard Rock , Post Grunge Das nächste Shinedown-Album befindet sich in der Mache und könnte bereits in wenigen Monaten erscheinen, meint Schlagzeuger Barry Kerch. Im Interview mit dem Radiosender 106.9 K-HITS gibt Sänger Brent Smith an: „Wir wollten diese beiden Songs herausbringen, weil das in gewisser Weise eine Art Startrampe für das ist, was wir als nächstes tun werden.“ Im selben Atemzug verrät er auch: „Das Album sollte ungefähr Ende Juli, Anfang August erscheinen.“ Das würde bedeuten, das Album Nummer acht noch während der anstehenden US-Tournee veröffentlicht wird. Ab April gehen Shinedown nämlich mit Bush, Beartooth und Morgan Wade auf ‘Dance, Kid, Dance’-Arena-Tour, die sich – mit einigen Unterbrechungen – bis in den August hineinzieht.

Viele bewegliche Teile

Smith wurde auch gefragt, wie er und seine Band-Kollegen es schaffen, dem neuen Studioalbum den letzten Schliff zu geben und sich gleichzeitig auf eine derart große Tournee vorzubereiten. „Um ehrlich zu sein, ich bin bereit dafür. Ich habe in vielerlei Hinsicht keinen wirklichen ‚Aus‘-Schalter. Ich muss mich daran erinnern, dass es eine Band ist, und das meine ich mit ganzem Herzen. Es gibt viele bewegliche Teile dieser Maschine, die wir Shinedown nennen“, meint der Sänger.

Empfehlung der Redaktion Linkin Park: Brent Smith schätzt die Reunion-Entscheidung Alternative Metal, Alternative Rock, Electro Rock, Nu Metal, Rap Rock Linkin Park sind wieder da – mit einer neuen Stimme! Und Shinedown-Sänger Brent Smith zeigt sich sehr angetan von der Entscheidung der Band. Es sei auch zuträglich, dass Bassist Eric Bass als „alleiniger Ingenieur, Mixer und Produzent“ fungiert. Das erleichtert die terminliche Koordiantion und man könne „den Zeitplan so artikulieren und ausarbeiten, wie wir ihn benötigen. Wir können vieles intern erledigen.“ Das Quartett hat überdies große Pläne – vor allem live. „Wir haben letztes Jahr damit begonnen, darüber nachzudenken, wie die nächsten drei bis fünf Jahre aussehen werden. Wir hatten in den letzten Jahren ein gewisses Problem damit, internationale Tourneen zu etablieren. Und es gibt viele Fans, die in dieser Hinsicht auf uns gewartet haben. Unser Ziel ist es also, 2026 auf allen sieben Kontinenten zu spielen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.