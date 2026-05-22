Auf dem aktuellen, nunmehr zehnten Avatar-Album DON’T GO IN THE FOREST, das vergangenen Oktober erschien, stehen Träume und ihre Bedeutungen im Mittelpunkt – was sich musikalisch laut Johannes Eckerström „in den rhythmisch vertracktesten und gleichzeitig melodiös eingängigsten Songs unserer gesamten Karriere“ äußerte. Man darf also, wie immer bei Avatar, sehr gespannt auf die aktuellen Konzerte sein.

Zu ihren drei Deutschland-Shows im Dezember bringen Avatar die dänischen Death Metal-Newbies Neckbreakker mit, die 2024 mit ihrem schroffen Debütalbum WITHIN THE VISCERA überzeugten und sich seither einen Namen machen als brachialer Liveact, bei dem kein Stein auf dem anderen bleibt.

METAL HAMMER präsentiert:

Avatar + Neckbreakker – Tour 2026

03.12. Oberhausen, Turbinenhalle

10.12. Ulm, Roxy

13.12. Frankfurt, Zoom

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

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