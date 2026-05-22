Die Metal-Alben der Woche vom 22.05. mit Dimmu Borgir, Armored Saint u.a. 1 von 9 Armored Saint EMOTION FACTORY RESET

2 von 9 Blindead 23 DEUTERIUM

3 von 9 Dan Byrne THIS IS WHERE THE SHOW BEGINS

4 von 9 Dimmu Borgir GRAND SERPENT RISING

5 von 9 Impure Wilhelmina LE SANGLOT

6 von 9 Keops BITTER STORY FOR HUMANITY

7 von 9 Midnight Rider LIMITED INFINITY

8 von 9 Oracle Of Worms CULT OF SUFFERING

9 von 9 Witching Hour DESCENDING... WHERE TIME HAS CEASED TO EXIST Previous Image Next Image

Die Band ist weniger experimentell als beim Vorgänger unterwegs und bemüht sich, auch alten Vibe von Scheiben wie STORMBLÅST zu beschwören. (Hier weiterlesen)

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Die Lieder wirken zwar stilistisch gewohnt abwechslungsreich, aber irgendwie brüchig, als hätten ­Armored Saint einzelne Song-Ideen aneinandergereiht, die zu oft nicht ineinandergreifen. (Hier weiterlesen)

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Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Juniausgabe.

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