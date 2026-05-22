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Die Metal-Alben der Woche vom 22.05. mit Dimmu Borgir, Armored Saint u.a.

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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Midnight Rider und Blindead 23.
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Die Metal-Alben der Woche vom 22.05. mit Dimmu Borgir, Armored Saint u.a.

  • Armored
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Dimmu Borgir

Die Band ist weniger experimentell als beim Vorgänger unterwegs und bemüht sich, auch alten Vibe von Scheiben wie STORMBLÅST zu beschwören. (Hier weiterlesen)

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Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 + die exklusive Dimmu Borgir-Single.

Armored Saint

Die Lieder wirken zwar stilistisch gewohnt abwechslungsreich, aber irgendwie brüchig, als hätten ­Armored Saint einzelne Song-Ideen aneinandergereiht, die zu oft nicht ineinandergreifen. (Hier weiterlesen)

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Alben Armored Saint dimmu borgir Neuerscheinungen Releases Veröffentlichungen
Die METAL HAMMER-Juniausgabe 2026: Dimmu Borgir, Devin Townsend u.a.
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In der Titel-Story der METAL HAMMER-Juniausgabe erfahrt ihr alles über das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING inklusive weltexklusiver Vinyl-7".
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