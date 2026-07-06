Böse Überraschung in Barcelona: Nach einem Auftritt auf dem dortigen Rock Fest mussten Accept feststellen, dass in ihren Truck eingebrochen wurde und nun einiges Zubehör fehlt. Unter anderem wurde Wolf Hoffmanns THE RISE OF CHAOS-Framus Warwick-Gitarre gestohlen. Die Band veröffentlichte dazu ein Statement auf Instagram.

Finderlohn

Dort schreiben sie: „Wolf Hoffmanns einzigartige RISE OF CHAOS Framus Warwick-Gitarre war unter dem vielen gestohlenen Zubehör. WH- 1 Chaos. Sie ist eine von Wolfs liebsten Gitarren, und er spielt sie bei jeden Konzert. Sollte jemand Hinweise haben, die Gitarre zum Verkauf sehen, sie in einem Pfandhaus entdecken oder erfahren, dass sie online angeboten wird, bitten wir euch, uns umgehend zu kontaktieren! Wir bieten einen Finderlohn von $2.000 für denjenigen, der uns hilft, die Gitarre wiederzubekommen. Meldet euch unter roadkilltouring@gmail.com.“

Auch Gitarrensteghersteller Kiss My Strings meldet sich in den Kommentaren zu Wort und warnt: „Wolfs Gitarre wurde kürzlich mit einem KMS Flowtrem 2 Titanium Tremolo ausgestattet. Das erste Bild in diesem Post zeigt die Gitarre, wie sie aktuell aussieht. Das Foto ist noch vom selben Tag.

Einzigartig

Dieser Tremolo-Aufbau ist einzigartig und mit einer Seriennummer dokumentiert. Das ist eine hochwertige Maßanfertigung und nichts, was normalerweise auf dem Secondhand-Markt auftaucht. Wenn euch jemand diesen Flowtrem 2 Titanium Tremolo oder ähnliche Parts anbietet, seid bitte auf der Hut“, erklären sie.

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Kiss My Strings bitten: „Sollte das passieren, kontaktiert die Mailadresse in diesem Post und uns direkt, sodass wir die Echtheit prüfen können. Wir werden auf unserem Profil eine Nahaufnahme posten sowie einen zusätzlichen Hinweis zur Überprüfung hinzufügen. Bitte kauft keine verdächtigen Ersatzteile. Helft uns, Wolfs Gitarre zurückzubekommen.“

Weiterer Diebstahl

Accept sind jedoch nicht die einzigen, die in Barcelona einen Diebstahl vermerken müssen. Helloween berichten ebenfalls auf Instagram, dass das Equipment ihres Fotografen gestohlen worden sei. Sie schreiben in ihrem Post vom 5. Juli: „Heute Morgen wurden in Barcelona Kamera und Computer unseres offiziellen Tour-Fotografen gestohlen.

Macbook Pro 14″ M5, Silber – Seriennummer: H4W2KT62XN. Das Gerät ist mit einer Aktivierungssperre versehen und kann weder gelöscht noch reaktiviert noch als funktionsfähiges Gerät weiterverkauft werden. Wenn euch dieses Macbook angeboten wird oder ihr es irgendwo zu Verkauf seht – auf eBay, Facebook Marketplace, Classifieds oder sonst wo – kontaktiert uns sofort“, bittet die Band.

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Weiter heißt es: „Eine Nikon Z6III-Kamera und ein Nikkor 24-120 f4 wurden ebenfalls gestohlen. Wenn ihr eine Z6III aus dieser Region zum Verkauf seht, gebt uns Bescheid. Hinweise können an Jovan Ristić (@jovanristich) persönlich geschickt werden. Dieses Equipment bedeutet der Person hinter dem, was ihr von unseren Tourneen seht, viel.“

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