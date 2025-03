auch interessant

Gestern Abend traten Gel im Rahmen ihrer zwei Nächte langen Japan-Tour in Tokio auf. Nach der Show kamen erste Gerüchte auf, dass sich die Band auflösen würde. Unter anderem betitelte der japanische Promoter Japan Gigs eine Aufnahme der Band auf X mit „Gel Last Show Ever„. Nur wenige Stunden später gaben die Mitglieder der Hardcore-Band aus New Jersey auf Instagram bekannt, dass ihre Karriere ein Ende hätte – und das nur wenige Wochen, nachdem sie als Supportband für Volbeats Europa-Tour bekanntgegeben worden waren.

Kurz vor dem großen Erfolg

Schuld an dieser plötzlichen Auflösung sei laut Gels Ankündigung Gitarrist Anthony Webster, der vor etwa sieben Monaten aus unbekannten Gründen aus der Band geworfen wurde. Dieser habe unter anderem Zehntausende von Dollar gestohlen, die Band online beschimpft und Nacktbilder anderer Band-Mitglieder auf Reddit veröffentlicht. Die restlichen Gel-Mitglieder gaben ihr Bestes, die Band trotzdem weiterzuführen, beschlossen aber letztendlich, aufzuhören.

Für Fans kommt diese Ankündigung überraschend, schließlich kündigten Gel in den letzten Monaten einige ihrer bis jetzt größten Tourneen an. Bereits nächsten Monat hätte die Band Spiritbox auf deren Album-Release-Tour durch Nordamerika begleiten sollen. Auch in Deutschland wollte die Hardcore-Band im September vorbeischauen. Hierzulande hätten Gel Volbeat auf ihrer „Greatest Of All Tours„-Tour unterstützt. Wer die Dänen jetzt stattdessen begleiten wird, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen.

