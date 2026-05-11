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Dimmu Borgir: Neuer Song ‘The Qryptfarer’ erscheint auf Vinyl

Dimmu Borgir @ Summer Breeze 2025, 13.8.2025
Dimmu Borgir @ Summer Breeze 2025, 13.8.2025
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Das Stück vom neuen Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint als streng limitierte Vinyl-7".
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Am 22. Mai erscheint das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING – ihr erstes Studio-Release seit ganzen acht Jahren. Darauf enthalten: 13 brandneue Lieder der Symphonic Black Metal-Formation. Eines davon gibt es schon vorab in limitierter Edition!

‘The Qryptfarer’ vom neuen Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint bereits am 15.05.2026 als streng limitierte Vinyl-7″. Der Clou: diese rare Schallplatte gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 – natürlich begleitet von einer großen Dimmu Borgir-Titelgeschichte. Auf der B-Seite erwartet euch außerdem ein Band-Klassiker in unveröffentlichter Form!

Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING verspricht, symphonisch, düster und heavy und somit eines der (nicht nur Black) Metal-Highlights des Jahres zu werden. Den brandneuen Song ‘The Qryptfarer’ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7“ zu hören, die mächtige Aufnahme des Klassikers ‘Mourning Palace’ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst physisch.

Limitiertes Sammlerstück von Dimmu Borgir

Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7“ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch schon jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop und nur solange der Vorrat reicht!

Jetzt zugreifen unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir! Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Versand ab 15.05.2026.

Als Vorboten auf das neue Album GRAND SERPENT RISING haben Dimmu Borgir unter anderem schon den Song ‘Ascent’ veröffentlicht. Das Video seht ihr hier:

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Sebastian Kessler schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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