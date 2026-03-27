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Die Videos der Woche vom 27.03. mit Dimmu Borgir, Armored Saint u.v.m.

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Foto: PR, Stian Andersen. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Pro-Pain, Moonspell, Amberian Dawn sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

AL9X1 ‘Save Me’

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Amberian Dawn ‘Temptation’s Gates’

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Armored Saint Close To The Bone

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Arroganz ‘Under Scarred Skin’

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Black Spikes ‘Aurea’

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Brocarde ‘F.E.M.I.N.I.S.T’

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Brunhilde ‘Rising From The Ashes’

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Cruel Force ‘Warlords’

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Crusade Of Bards ‘The Silent Goddess’

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Dimmu Borgir ‘Ulvgjeld & Blodsodel’

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Downswing ‘In A Daze’

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Eva Under Fire ‘Villainous’ (feat. Maria Brink)

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Fateful Finality ‘All Of Us Is Lost’

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Frozen Soul ‘Invoke War’ (feat. Machine Head)

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Future Palace ‘Supernova’

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In Malice’s Wake ‘Beyond Death’

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Iron Savior ‘Maniac’

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Lord Of The Lost ‘I Hate People’ (feat. Wednesday 13)

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Masquerage ‘Waves’

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Moonspell ‘Far From God’

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Mourniaty ‘Kyynelten Virta’

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Pro-Pain ‘March Of The Giants’

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Samurai Pizza Cats ‘Ramen-Man’ (feat. Babybeard)

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Sylosis ‘All Glory, No Valour’

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Unverkalt ‘Oath Ov Prometheus’ (Live Studio Performance)

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Varg ‘Morgenrot’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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