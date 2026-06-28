Das komplette Interview mit The Pretty Reckless findet ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Göttliche Fügung

Ihr Leben können The Pretty Reckless nun umso ausgiebiger genießen, denn für sie ist Rock’n’Roll alles. Als die Band mit den Aufnahmen zu DEAR GOD anfing, befahl Sängerin Taylor Momsen ihrem Agenten: „Wenn nicht AC/DC oder The Rolling Stones anrufen, brauchst du nicht ans Telefon zu gehen.“ Die Situation im Studio war turbulent. Wie die Frontfrau es formuliert: „Es ist, als würden wir versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und gleichzeitig etwas Magisches zu erschaffen.“

Wichtige Bezugsperson

Das oberste Gebot: Solange einem das gerade gelingt, sollte man auf keinen Fall damit aufhören. Die Band lässt sich dann von nichts mehr ablenken – nicht von Grundbedürfnissen wie Essen oder Schlaf, und schon gar nicht von irgendwelchen Tourneeangeboten … dachte sie. Kurze Zeit später riefen sowohl AC/DC als auch The Rolling Stones an, um The Pretty Reckless zu sich ins Vorprogramm zu holen. DEAR GOD musste auf Eis gelegt werden. Die Musikerin erinnert sich: „Es war damals beängstigend, weil wir gerade erst begonnen hatten und es richtig gut lief. Ich machte mir Sorgen, ob es das Album negativ beeinflussen würde.“

Aber das Universum sei auf ihrer Seite gewesen, meint sie, denn aus einem unerklärlichen Grund haben die Aufnahmen auch zwischen den Tourneen ohne Probleme geklappt. Als es mit The Rolling Stones-Konzert, AC/DC-Tourneen (trotz Fledermausbiss) und Albumaufnahmen den Anschein machte, wieder bergauf zu gehen, wurde die Sängerin 2025 mit dem Tod von Schauspielerin Michelle Trachtenberg erneut hart auf die Probe gestellt. Momsen hatte Trachten­berg am Set der Serie ‘Gossip Girl’ kennengelernt, in der beide auftraten.

Sie verband eine enge Freund­schaft und waren auch nach den Dreharbeiten wichtige Bezugspersonen füreinander. „Trauer braucht Zeit. Sie wird sich niemals einfach auflösen. Dieser erste Schock und dieses flaue Gefühl im Magen gehen nie weg“, erklärt sie. Zwar wusste sie diesmal, was sie erwartet, aber dennoch habe sich ihre Trauer nicht verändert. Doch sie hat dazugelernt: „Dieses Gefühl der Sehnsucht muss einen aber nicht zerstören. Es wird ein Teil von einem.“ Trachtenberg hat sie das Lied ‘Devil In Disguise (Michelle’s Song)’ gewidmet.

Inwiefern das Album ein brutales und ehrliches Bekenntnis des Lebens von Taylor Momsen ist und welche Spuren der Kirche sich durch die Songs ziehen, lest ihr in der METAL HAMMER-Juliausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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