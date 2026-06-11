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Airbourne: Ohne Motörhead würde es die Band nicht geben

Airbourne @ Basinfirefest 2023, 24.6.2023
Airbourne @ Basinfirefest 2023, 24.6.2023
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Ohne Motörhead und Frontmann Lemmy Kilmister gäbe es Airbourne nicht. Deshalb ehrt Joel O’Keeffe den Musiker mit einem Song.
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Airbourne stehen unverkennbar in der Tradition von Motörhead. Mit der Vorab-Single ‘Alive After Death (Last Plane Out)’ ihres kommenden Band-betitelten Albums zollen sie ihrem Idol Tribut.

Ode an Lemmy

„Ohne ihn wären wir nicht hier. Und ohne all die Bands vor uns wären wir auch nicht hier“, erklärte Airbourne-Frontmann Joel O’Keeffe gegenüber gegenüber dem australischen Magazin ‘Heavy’. „Mit einer Band wie Guns N’ Roses zu spielen, ist wie ein Kreis, der sich schließt. Man muss sich einfach kneifen und denkt: ‚Unsere kleine australische Band gäbe es ohne diese Jungs nicht.‘ Und sie sind offensichtlich noch quicklebendig. Aber diejenigen, die von uns gegangen sind, halten wir am Leben, indem wir ihre Musik hören, uns an sie erinnern, ihre Platten auflegen und ihre Aufnäher auf unseren Kutten tragen.

Jedes Mal, wenn wir im Ausland spielen und das Motörhead-Logo nicht auf dem Plakat sehen, ist das traurig. Irgendetwas fehlt. Aber dann geht man raus, spielt die Show und sieht all die Motörhead-Shirts und -Kutten, und man hört Lemmy (Kilmister – Anm.d.A.) aus den Lautsprechern. Er ist nicht tot. Er lebt nach dem Tod weiter. Und das ist auch die Kernbotschaft des Albums.

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‘Alive After Death (Last Plane Out)’ ist eine mitreißende Hymne des Trotzes und der Hingabe – eine Hommage an die Unsterblichkeit des Rock’n’Roll und die Ikonen, die ihn geprägt haben. Der Song, der den Geist von Legenden wie Lemmy, Bon Scott (AC/DC, Gesang – Anm.d.A.) und John Bonham (Lep Zeppelin, Schlagzeug – Anm.d.A.) aufgreift, ist eine energiegeladene Hommage an all jene, deren Musik in jedem Ton weiterlebt.


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Airbournes Band-betiteltes Album erscheint am 28. August 2026 über Spinefarm. Die neue Single ‘Alive After Death (Last Plane Out)’ ist erschienen. Hier kann man sich den Song anhören, zum Video geht’s hier entlang. In Zusammenarbeit mit Impericon wird es in Deutschland zwei exklusive Pre-Listenings inklusive Q&A und Meet&Greet mit der Band geben: Am 13. August in Köln und am 24. August in Berlin. Tracklist AIRBOURNE Gutsy Alive After Death (Last Plane Out) Here She Comes Kid In A Candy Store Sky High Who Put The Rhythm In You? Christmas Bonus Last Man Standing Rock ‘N’ Roll Ya Bogotá Hells Got…
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