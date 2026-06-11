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Moonspell sind „sehr zufrieden“ mit dem kommenden Album

Moonspell, Ultima Ratio Fest, 14.10.2022, Hamburg, Markthalle
Moonspell, Ultima Ratio Fest, 14.10.2022, Hamburg, Markthalle
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
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Laut Bandchef Fernando Ribeiro werden Moonspell mit dem kommenden Album FAR FROM GOD wieder deutlich zugänglicher als auf HERMITAGE (2021).
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Das aktuelle Album von Moonspell, HERMITAGE (2021), liegt inzwischen bereits etwas zurück. Ein Nachfolger steht mit FAR FROM GOD bereits in den Startlöchern. Und dieser soll laut Frontmann Fernando Ribeiro nicht nur anders ausfallen, sondern auch deutlich eingängiger sein.

Große Schritte

„Dieses Album ist der Nachfolger von HERMITAGE, also haben wir fünf oder sechs Jahre darauf gewartet. Wir mussten warten, weil ich wollte, dass Moonspell mehr Inspiration und Sicherheit in unserem musikalischen Weg finden. Und ich denke, es ist ein sehr einfaches, leicht zugängliches Gothic Metal-Album mit vielen Rock-Einflüssen“, sagte Ribeiro im Interview mit ‘The Metal Interview’. „Es ist nicht sehr extrem, sondern eher melodisch […].“

Es war sehr wichtig, denn wenn man so viel und so unterschiedliche Musik macht, steht man manchmal vor schwierigen Entscheidungen. Deshalb mussten wir uns noch einmal richtig reinhängen. Wir haben bereits zwei Singles veröffentlicht, […] aber der Fokus liegt ganz klar auf dem Album selbst, denn es hält viele musikalische Überraschungen bereit. Es ist unglaublich vielseitig.

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Es gibt Bariton-Gesang, Screaming-Vocals und harte Gitarren. Es ist also ein sehr komplettes Album, was die Moonspell-Diskografie und unsere wichtigsten Einflüsse angeht. Gleichzeitig haben wir Moonspell und alles, was wir bisher gemacht haben, als Inspiration genutzt. Es macht richtig Spaß. Es ist keine Klangwand oder so etwas wie NIGHT ETERNAL (2008 – Anm.d.A.).

Wir haben großartige Songs wie ‘The Great Wolf In The Sky’, das auch als Single erscheint. Ein episches, wunderschönes Lied. Und dann ist da noch ‘Our Freedom To Fall’, das fast wie eine Mischung aus Morbid Angel, Type O Negative, Paradise Lost und Moonspell klingt. Wie jedes Moonspell-Album zeichnet es sich durch seine Vielfalt aus, ist aber gleichzeitig auch sehr stimmig, und wir sind mit dem Ergebnis sehr, sehr zufrieden.“


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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