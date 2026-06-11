Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Of Mice & Men sagen alle Termine in Europa ab

Of Mice & Men
Of Mice & Men @ Summer Breeze 2019
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Ohne weitere Erklärungen haben Of Mice & Men sämtliche Termine abgesagt, die diesen Sommer in Europa stattfinden sollten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Eigentlich hatten Of Mice & Men in den kommenden Wochen mehrere Konzerte in Europa geplant, doch jüngst haben die Kalifornier alles abgesagt. Nebst ausgewählten Headlinershows stand unter anderem auch ein Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air auf dem Plan. Nun müssen die Veranstalter kurzfristig umplanen.

In den Sozialen Medien fasst sich die Band kurz, richtet sich aber direkt an die europäischen Fans und Festival-Verantwortlichen. „Aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, können wir diesen Sommer leider nicht wie geplant nach Europa kommen. Wir bitten alle Fans, Festivals und Veranstalter, für die wir gerne gespielt hätten, um Entschuldigung.“

Tether
Tether
von Nuclear Blast
Für € 14,99 bei Amazon kaufen

Was mag da los sein?

Da bislang keine weiterführende Erklärung zu besagten Umständen erfolgt ist, gibt es natürlich zahlreiche Sepkulationen. Manche Fans sorgen sich, ob dies gesundheitliche Hintergründe haben könnte. Das ist allerdings recht unwahrscheinlich, denn die geplanten Auftritte in Washington DC (am 14. Juni), Montreal (am 22. August) und Mexico City (am 12. September) sollen stattfinden.

Wahrscheinlicher ist es, dass der Kostenfaktor ein Problem ist. Auch das bemerken einige User in den Kommentaren, wo regelrechte Diskussionen ausbrechen. Einige Fans sind entsprechend enttäuscht oder sauer, da bei ihnen beispielsweise Hotelbuchungen oder Zug-Tickets nicht erstattet werden. Einerseits ist Privates privat, andererseits sind Fragen nach den Gründen für die plötzliche Absage auch allzu verständlich.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Of Mice & Men waren erst vergangenen November und Dezember in europäischen Gefilden unterwegs, um ihr aktuelles Album ANOTHER MIRACLE zu bewerben. Bei den anstehenden Shows wären jedoch auch andere Ecken des Kontinents dabei gewesen. Somit müssen unter anderem Rumänien, Spanien und Bulgarien vorerst auf Aaron Pauley und Co. verzichten.

Hierzulande wurden außer den Auftritten beim W.O.A. und dem Reload Festival auch die Konzerte (bei denen Vended und Unearth als Support fungieren sollten) in Stuttgart und Frankfurt am Main abgesagt, außerdem noch die Gigs in Zürich und Salzburg. Die beiden Bands haben sich noch nicht zu den abgesagten Terminen geäußert.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Absage Auftritte Konzerte Of Mice And Men Reload Festival Unearth Vended Wacken
Scorpions: Shows fallen aus wegen "medizinischer Umstände"
Klaus Meine und Matthias Jabs während des Scorpions-Konzerts am 5. Juli 2025 auf der Bühne in der Heinz von Heiden Arena
Aus gesundheitlichen Gründen sehen sich die Scorpions außerstande, ihre nächsten Liveshows zu absolvieren.
Die Scorpions hatten eigentlich vor, in den kommenden Tagen eine Handvoll Konzerte in Indien zu spielen. Vom 21. April bis 30. April waren Klaus Meine und Co. für vier Liveshows in Shillong, Delhi-NCR, Bengaluru und Mumbai gebucht. Daraus wird nun leider (vorerst) doch nichts. Denn wie Tour-Veranstalter BookMyShow in den Sozialen Medien mitteilt, sind die Hannoveraner Hard-Rocker aufgrund "unvorhergesehener medizinischer Umstände" verhindert. Der Nachholwille ist da "Wir bedauern, euch darüber zu informieren, dass die ‚Coming Home India Tour‘ der Scorpions, die am 21. April in Shillong, am 24. April in Delhi-NCR, am 26. April in Bengaluru und am 30. April…
Weiterlesen
Zur Startseite