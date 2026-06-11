Eigentlich hatten Of Mice & Men in den kommenden Wochen mehrere Konzerte in Europa geplant, doch jüngst haben die Kalifornier alles abgesagt. Nebst ausgewählten Headlinershows stand unter anderem auch ein Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air auf dem Plan. Nun müssen die Veranstalter kurzfristig umplanen.

In den Sozialen Medien fasst sich die Band kurz, richtet sich aber direkt an die europäischen Fans und Festival-Verantwortlichen. „Aufgrund von Umständen, auf die wir keinen Einfluss haben, können wir diesen Sommer leider nicht wie geplant nach Europa kommen. Wir bitten alle Fans, Festivals und Veranstalter, für die wir gerne gespielt hätten, um Entschuldigung.“

Was mag da los sein?

Da bislang keine weiterführende Erklärung zu besagten Umständen erfolgt ist, gibt es natürlich zahlreiche Sepkulationen. Manche Fans sorgen sich, ob dies gesundheitliche Hintergründe haben könnte. Das ist allerdings recht unwahrscheinlich, denn die geplanten Auftritte in Washington DC (am 14. Juni), Montreal (am 22. August) und Mexico City (am 12. September) sollen stattfinden.

Wahrscheinlicher ist es, dass der Kostenfaktor ein Problem ist. Auch das bemerken einige User in den Kommentaren, wo regelrechte Diskussionen ausbrechen. Einige Fans sind entsprechend enttäuscht oder sauer, da bei ihnen beispielsweise Hotelbuchungen oder Zug-Tickets nicht erstattet werden. Einerseits ist Privates privat, andererseits sind Fragen nach den Gründen für die plötzliche Absage auch allzu verständlich.

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Of Mice & Men waren erst vergangenen November und Dezember in europäischen Gefilden unterwegs, um ihr aktuelles Album ANOTHER MIRACLE zu bewerben. Bei den anstehenden Shows wären jedoch auch andere Ecken des Kontinents dabei gewesen. Somit müssen unter anderem Rumänien, Spanien und Bulgarien vorerst auf Aaron Pauley und Co. verzichten.

Hierzulande wurden außer den Auftritten beim W.O.A. und dem Reload Festival auch die Konzerte (bei denen Vended und Unearth als Support fungieren sollten) in Stuttgart und Frankfurt am Main abgesagt, außerdem noch die Gigs in Zürich und Salzburg. Die beiden Bands haben sich noch nicht zu den abgesagten Terminen geäußert.

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