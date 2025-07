2025 wird ein gutes Jahr für Fans von Of Mice & Men. Nachdem im Mai bereits das Lied ‘Another Miracle’ samt Video erschienen ist, kommt mit ‘Wake Up’ die nächste Nummer aus dem neuen Album. Dieses wurde nun ganz offiziell angekündigt. Wie die erste Single heißt die Scheibe ANOTHER MIRACLE und soll am 14. November via Century Media Records erscheinen. Es ist nach TETHER (2023) das zweite Album, das komplett in Eigenregie entstanden ist. Frontmann Aaron Pauley hat alle Songs selbst gemixt und gemastert.

Of Mice & Men kommentieren: „Die Entstehung hat lange gedauert und unzählige Stunden harter Zusammenarbeit gekostet. Wir hoffen, dass unsere Fans – alte und neue – viel Freude daran haben werden. Wir haben nicht nur melodisch die Messlatte höher gelegt. Auch die Härte wurde auf dem gesamten Album verdoppelt. So haben wir unserer Meinung nach ein unglaublich starkes und authentisches Abbild dessen geschaffen, wer Of Mice & Men im Jahr 2025 sind.“ Darauf seien die Kalifornier unheimlich stolz und hoffen, „dass euch das Album genauso viel Freude bereitet wie uns die Entstehung.“

Auch zu ‘Wake Up’ gibt es noch etwas zu sagen. Mit der Nummer habe man „gezielt die zarteren, fast Shoegaze-artigen Klänge der alternativen Akustikklassiker der Neunziger mit einem modernen und härteren Of Mice & Men-Ansatz verbinden“ wollen. Textlich „ist es ein Aufruf zu Bewusstsein und Präsenz, der den Imperativ, im Hier und Jetzt zu leben, mit traumähnlichen metaphorischen Bildern kontrastiert.“ Zum Video fügt die Band hinzu: „Ist das ein Musikvideo oder eine transzendentale Erfahrung?! Wir werden es vielleicht nie erfahren. Aber der visionäre Regisseur Mike Matsui hat die göttliche Majestät wirklich zum Ausdruck gebracht.“





Mit dem neuen Album im Gepäck kommen Of Mice & Men im Zuge ihrer Europatournee Ende November und Anfang Dezember auch nach Deutschland und in die Schweiz. Begleitet wird das Quartett dabei von Ghøstkid. Hier die Termine:

Of Mice & Men Tour 2025

27.11. Hamburg, Docks

28.11. Berlin, Hole 44

29.11. Leipzig, Anker

04.12. München, Backstage

05.12. Köln, Essigfabrik

06.12. CH-Solothurn, Kulturfabrik Kofmehl

