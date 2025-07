Es war ein historischer Moment, als sich das ursprüngliche Black Sabbath-Line-up mit Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward am 5. Juli 2025 ein letztes Mal für das „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert in ihrer Heimatstadt Birmingham zusammenfand.

Neben vielen anderen bekannten Bands und Musikern wie Metallica, Slayer, Anthrax oder Yungblud ließ sich auch Tobias Forge nicht die Ehre nehmen, seinen Kindheitsidolen mit einem Coversong Tribut zu zollen. Die Auswahl gestaltete sich jedoch offenbar schwieriger als gedacht.

Tobias Forges Lieblingssongs waren schon vergeben

Als es darum ging, herauszufinden, welchen Song der Ghost-Frontmann singen könnte, waren die meisten ikonischen oder düsteren Songs, die er sich gewünscht hätte, schon an andere Musiker vergeben. Das erzählte Tobias Forge in einem Interview mit dem Planet Rock.

„Ich fragte: ,Kann ich den machen?‘ – ,Nein‘, ,Kann ich den machen?‘ – ,Schon vergeben‘. Einer der Songs, den ich gerne gesungen hätte, ist ‘Am I Going Insane’ [vom Album SABOTAGE, 1975]. Songs wie dieser sind für mich meine Kindheit.“

Doch es gab noch einen weiteren einschränkenden Faktor, wie Tobias Forge erklärt: „Es gibt viele Songs, bei denen Gesang kommt, dann ein zweiminütiger Instrumental-Part, und erst dann wieder Gesang. Ich will mich über niemanden lustig machen, aber ich kann einfach nicht zwei Minuten lang dastehen und klatschen. Das musste ich bei der Auswahl meiner Songs berücksichtigen.“

Schließlich fiel die Wahl auf ‘Bark At The Moon’, einen Song von Ozzys drittem Soloalbum (1983). Tobias Forge performte den Song in der Rolle des Papa V Perpetua als Teil der Supergroup B. Dieser gehörten weitere hochkarätige Musiker wie Vernon Reid (Living Colour), Nuno Bettencourt (Extreme), Adam Wakeman (Keyboard für Ozzy Osbourne und Black Sabbath), Rudy Sarzo (unter anderem Quiet Riot, Ozzy Osbourne) und Travis Barker (Blink-182) an.

Die beinahe 200 Millionen Dollar, die durch Ticket-Verkäufe und Streaming-Gebühren gesammelt wurden, sollen für wohltätige Zwecke eingesetzt werden. Den Veranstaltern zufolge sollen die Spenden sowohl an Cure Parkinson’s als auch das Birminghamer Kinderkrankenhaus und das Acorn Kinderhospiz fließen.

Die gesamte Performance seht ihr hier:

