Schlagzeuger Bill Ward hat sich nach seinem Auftritt mit Black Sabbath am 5. Juli auf X zu dem Event geäußert. Der Musiker fand nichts als lobende Worte für das Abschiedskonzert in Birmingham. Er schreibt: „Ich packe einen dritten Koffer, um zurück nach Amerika zu fliegen. Die Handschläge, Umarmungen und lieben Worte meiner Mitmusiker und Kollegen sind noch immer im Vordergrund meiner oft verblassenden Erinnerungen, wertvoll, langlebig und anhaltend.

Frische Erinnerungen

Sie verdeutlichen, wie sehr wir uns alle gegenseitig vermisst haben. Mit ‘Iron Man’ und ‘War Pigs’ vereint zu sein, nach meinen unerledigten, aufgelösten musikalischen Teilen zu greifen und reinzuhauen, und, so kurzlebig es auch sein mag, in der Realität dieser Erinnerungen zu sein“, schwärmt der Schlagzeuger.

Zuletzt findet er dankende Worte an alle Beteiligten. Er meint: „Vielen Dank an Tony, Geezer und Oz, die Crews und alle, die das Konzert organisiert haben. Und am wichtigsten, vielen Dank an die Metalheads und Leute, die mitgemacht haben und fanatisch ihre Liebe gegeben haben. Danke, vielen Dank an alle. Ihr seid wahrlich unsterblich.“

Wiedervereinigung

Black Sabbath traten am 5. Juli das erste Mal seit 2005 in Originalbesetzung auf. Für ihren letzten Auftritt überhaupt saß Bill Ward wieder am Schlagzeug. An der eigentlichen Abschiedstournee der Band nahm Ward nicht teil und wurde in der Live-Besetzung durch Tommy Clufetos ersetzt.

Auch im Lauf der Jahre gab es immer wieder Sorgen bezüglich Wards Gesundheit. Diese Bedenken besänftigte er aber 2024 mit einem Statement. Dort heißt es: „Ich werde nicht öffentlich über meine Gesundheit sprechen, außer zu sagen, dass es mir mit 76 Jahren ziemlich gutgeht, ich jeden Tag musikalisch aktiv bin und ein sehr beschäftigtes und erfüllendes Leben habe.“

