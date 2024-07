Dee Snider hatte sich in den Achtziger Jahren ganz schön mit seiner Band Twisted Sister zerstritten. Kein Wunder also, dass er für Skid Row klare Prognosen hat.

Das Drama um eine mögliche oder unmögliche Wiedervereinigung der klassischen Besetzung von Skid Row nimmt nun ganz neue Züge an – denn mittlerweile melden sich schon andere Hard Rocker wie Dee Snider zu Wort. Der ehemalige Twisted Sister-Frontmann ist schon seit den Neunzigern mit der Band befreundet. Und zwar mit beiden Parteien: Sebastian Bach und dem Rest der Band um Gitarrist Snake Sabo. Dee Snider versuchte, Skid Row zusammenzuhalten „Ich bin eng mit Sebastian und Snake befreundet“, sagt Dee in einem kürzlich geführten Interview mit TMZ. „Ich habe ihnen bei der SLAVE TO THE GRIND-Platte geholfen; ich bin also mit…