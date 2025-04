Kiss haben sich nach dem Ende ihrer Tourneekarriere bekanntlich darauf verlegt, eine Hologramm- beziehungsweise Avatar-Show der Band auf die Beine zu stellen. Das Ganze geschieht in Kooperation mit der schwedischen Firma Pophouse Entertainment Group, die Abba-Musiker Björn Ulvaeus gegründet hat und die schon mit dem Show-Erlebnis „ABBA Voyage“ von sich reden gemacht hat. Wie Sharon Osbourne nun im Interview mit dem britischen Metal Hammer verlauten ließ, wäre das auch eine Option für Ozzy Osbourne.

Sag niemals nie

Auf die Frage, ob sie es in Erwägung ziehen würde, inspiriert von der Hologramm-Technologie von „ABBA Voyage“ ein entsprechendes Live-Erlebnis um Ozzy Osbourne und Black Sabbath herum auf die Beine zu stellen, erwiderte Sharon: „Natürlich würde ich. Die Technologie entwickelt sich immer weiter. Man kann heutzutage unglaubliche Dinge damit machen. Also wird das, was man in fünf Jahren damit anstellen kann, sogar noch besser sein. Man weiß nie, was die Möglichkeiten sind.“

Darüber hinaus ließ Kiss-Bassist Gene Simmons vergangenen Dezember im Gespräch beim „The Zak Kuhn Show“-Podcast anklingen, dass die bei „ABBA Voyage“ benutzte Technik schon veraltet ist. Ob die Kiss-Avatar-Show „ABBA Voyage“ in den Schatten stellen werde, beantwortete Gene mit: „Das tut sie jetzt schon. Technologie entwickelt sich rasant. Die Zukunft ist hier. Künstliche Intelligenz repariert und unterrichtet sich jetzt selbst. Die Technik entwickelt sich rasant, sogar von da aus, wo die Abba-Show ist. Man konnte schwören, Abba stünden live auf der Bühne, aber man muss geradeaus nach vorne schauen. Wenn man nach rechts oder links schaut, kann man seinen Nachbarn neben sich sehen. Nach dem Motto: ‘Das ist die Realität. Und das auf der Bühne sieht wie die Realität aus.’“

BLACK SABBATH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.