Seit dem Langspieler THE SILVER SCREAM 2: WELCOME TO HORRORWOOD (2021) haben Ice Nine Kills keine neue Musik mehr veröffentlicht – mit einer Ausnahme. Vergangenen Herbst erschien die Single ‘The Work Of Art’ als Titel-Song des Films ‘Terrifier 3’. Unter eben jener Flagge steht auch die neuerlich angekündigte Europatournee, die Ende 2025 stattfinden soll.

Killer-Show

2024 unterstützte die Bostoner Metalcore-Truppe Metallica auf deren Stadion-Tour. Dieses Jahr sind sie Headliner und werden von Creeper und The Devil Wears Prada begleitet. Wer Ice Nine Kills schon einmal live erlebt hat, weiß um die aufwändig inszenierte Show, die einem Horrorfilm-Best Of gleicht. Tickets für das Bühnenspektakel gehen ab dem 4. April 2025 in den Vorverkauf. Die Termine für die DACH-Region lesen sich wie folgt:

„The Work Of Art“-Tour 2025

20.11. Zürich, Halle 662

23.11. Wien, Gasometer

24.11. München, Zenith

27.11. Köln, Palladium

30.11. Leipzig, Haus Auensee

02.12. Berlin, Uber Eats Music Hall

04.12. Hamburg, Sporthalle

06.12. Frankfurt, Jahrhunderthalle

Frontmann Spencer Charnas kommentiert die Tourneeakündigung: „Wir werden in ganz Europa vor mehr Psychos spielen als jemals zuvor, also haben wir unsere Äxte geschärft und unsere Regenmäntel abgestaubt, um uns auf die bisher blutigsten Konzerte vorzubereiten. Höhepunkt der Tournee wird in der Wembley Arena sein, wo wir hoffen, Freddie Mercury, Jason Bonham, David Bowie, Adele und die anderen berühmten Geister zu beschwören, die diesen historischen Londoner Veranstaltungsort heimsuchen.“

Wie eingangs erwähnt liegt das letzte Album – abgesehen von der EP LIVE IN RIVERSIDE (2024) – bereits vier Jahre zurück. Auch wenn bislang nichts dergleichen bekanntgegeben wurde, sind die Hoffnungen der Fans dennoch groß, dass in den kommenden Monaten neue Musik veröffentlicht wird. Und vielleicht ist ja das ein oder andere neue Stück auch schon live zu erleben. Immerhin brütet Charnas ständig über etwas Neuem, also warum nicht an einem Album?

