Patrick Galante mit Ice Nine Kills beim Magna Racino Festival in Wien (01.06.2024)

Ice Nine Kills müssen sich nach einem neuen Trommler umschauen. Denn Patrick Galante, der langjährige Schlagzeuger der Horrortruppe, hat jüngst seinen Abgang bekanntgegeben. Eingestiegen war der Musiker 2018 und zum ersten Mal bei ‘Your Number’s Up’ sowie dem Micheal Jackson-Cover ‘Thriller’ auf THE SILVER SCREAM zu hören.

Ab ins nächste Kapitel

„Mit Ice Nine Kills aufzutreten, war eine unglaubliche Erfahrung“, beginnt Galante sein Statement. „Ich kann meinen Brüdern in der Band nicht genug für ihr Vertrauen in mich und ihren Glauben an mich während der letzten sechs Jahre danken. Davon abgesehen habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, getrennte Wege mit Ice Nine Kills zu gehen. Ich freue mich darauf zu beobachten, wie die Band weiter Erfolg haben wird, während ich andere kreative und musikalische Projekte verfolge. Weiter möchte ich euch allen für eure anhaltende Unterstützung meiner Unternehmungen danken.

Ich freue mich auf das nächste Kapitel meines Lebens und meiner Karriere. Also haltet eure Augen und Ohren dafür auf, was kommen wird. Das ist nicht mein Abschied von der Musik, nicht mein Rücktritt von der Bühne. Es ist lediglich das Ende eines Kapitels — und ich bin bereit, den Rest meiner Geschichte zu erforschen. Ich bin glücklich, gesund und dankbar für eure Unterstützung.“ Die Formation aus Boston hat noch keinen Nachfolger für Patrick kommuniziert. Allerdings hinterließen sowohl Frontmann Spencer Charnas als auch Gitarrist Dan Sugarman wohlwollende und freundschaftliche Kommentare bei Galantes Mitteilung.

