Ice Nine Kills: Gitarrist Dan Sugarman hat den Krebs besiegt

Dan Sugarman mit Ice Nine Kills 2020 in Madrid

Ice Nine Kills-Gitarrist Dan Sugarman hat nach Monaten der Krebsbekämpfung gute Nachrichten für seine Fans und Unterstützer.

Gute Nachrichten

Er erklärt weiter: „Für all die Bestellungen, die hier vor ein paar Monaten durchgekommen sind als Unterstützung bei der Entdeckung und Heilung von meinem Schilddrüsenkrebs, hatten wir nicht genug Personal, um so große Mengen zu verarbeiten. Update: keine Sorge, ich hatte eine Operation und bin jetzt 100% gesund und krebsfrei!“

Die Diagnose

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dan Sugarman (@dansugarman)

Auf Tour wurde der Gitarrist von Miles Dimitri Baker (Interloper) und Doc Coyle (Bad Wolves) ersetzt. Um Sugarman zu ehren, obwohl er die Konzerte verpassen musste, spielte Doc Doyle auf seiner „The Murder Axe“ Signature-Gitarre.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ice Nine Kills (@iceninekills)

Optimismus beibehalten

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dan Sugarman (@dansugarman)

