John Myung spielt nach Kopfverletzung im Sitzen

Unbekannte Kopfverletzung vor dem Auftritt zugezogen

Dream Theater-Bassist John Myung trat am 22. Juli beim Headliner-Konzert der Band im Marymoor Amphitheater in Redmond im US-Bundesstaat Washington sitzend auf. Anscheinend erlitt der Musiker kurz zuvor eine schwere Kopfverletzung.

Eine Person, die das Konzert besuchte, erzählte danach, dass das 56-jährige Gründungsmitglied von Dream Theater, das eine Bandage auf der rechten Seite seiner Stirn trug, allerdings nicht bekanntgab, wie er sich die Verletzung zugezogen hatte. Frontmann James LaBrie erklärte jedoch dem Publikum, dass das Konzert beinahe abgesagt worden wäre. Der Sänger deutete auch an, dass Myung zu gegebener Zeit über die Umstände sprechen würde, die zu seiner Verwundung geführt hatten.

Dream Theater starteten am 16. Juni in Cedar Park, Texas die erste Ausgabe des progressiven Metal Road-Festivals Dreamsonic. Als Support auf der Tour treten Devin Townsend und Animals As Leaders auf. Die Tour wird am 26. Juli in Phoenix, Arizona enden.

Ein Leben für die Musik

Geboren in Chicago als Kind koreanischer Eltern, wuchs John Myung in New York auf. Er spielte bereits im Alter von fünf Jahren Violine, bis er mit 15 Jahren gefragt wurde, in einer lokalen Band E-Bass zu spielen, was er annahm. Nach seinem Schulabschluss schrieben sich er und sein Schulfreund John Petrucci am Berklee College Of Music ein, wo sie ihren zukünftigen Band-Kollegen Mike Portnoy kennenlernten.

Obwohl Dream Theater seine musikalische Hauptpriorität ist, war Myung im Lauf seiner Karriere in einer Reihe anderer Projekte involviert. Sein erstes Projekt war die Progressive Rock-Supergroup Platypus mit Rod Morgenstein, Ty Tabor und seinem früheren Dream Theater-Band-Kollegen Derek Sherinian. Nach der Auflösung von Platypus im Jahr 2000 nahmen Myung, Tabor und Morgenstein vier Alben als Jelly Jam auf.

