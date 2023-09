Das Inferno Festival 2024 findet wieder wie gewohnt in Oslo statt. Alle Infos zu dem Indoor-Festival in Norwegens Hauptstadt findet ihr hier.

METAL HAMMER präsentiert: Inferno Festival Datum 28.03. bis 31.03.2024 Veranstaltungsort Das Inferno Festival 2024 wird in Oslo in den Locations Rockefeller, John Dee (beide im gleichen Gebäude) und Kniven Bar (Møllergata 32, 0179 Oslo; Einlass ab 20 Jahren, Passkontrolle!) stattfinden. Adresse: Torggata 16 NO-0181 Oslo www.rockefeller.no Preise & Tickets 4-Tages-Tickets (ca. 268 Euro) via Ticketmaster könnt ihr hier bestellen. Bands Alle Acts in alphabetischer Reihenfolge: 200 Stab Wounds At The Gates Borknagar Carpathian Forest Cattle Decapitation Crypta Extermination Dismemberment Finntroll Horrifier Imbalance Keep Of Kalessin Khold Konvent Misþyrming Nakkeknaekker Orm Phantom Fire Saor Signs Of The Swarm Sólstafir Tilintetgjort…