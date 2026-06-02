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Riecht ihr das? Der leichte Geruch von Frittenfett, Sonnencreme, Schweiß und Bier liegt in der Luft, und das kann nur eines bedeuten: Festivalsaison! Schon am 5. Juni geht es mit den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park los, und ab da gibt es kein Halten mehr: Nova Rock, Rockharz, Wacken Open Air, Party.San, Summer Breeze und viele mehr stehen schon für den Sommer in den Startlöchern.
Um auf dem Acker auch sorglos headbangen zu können, darf natürlich nichts fehlen. Wir haben für euch wieder die ultimative Packliste zusammengestellt, damit dem gepflegten Moshen, Trinken und Genießen nichts mehr im Weg steht.
Rain or Shine, das muss in den Koffer rein!
Prioritäten:
Formalia und Essentials
- Tickets!
- Personalausweis und Krankenversicherungskarte (sicher aufbewahren!)
- Handy und Powerbank
Bargeld braucht ihr auf den meisten größeren Festivals nicht mehr. Ihr könnt dort oft ausschließlich mit dem Cashless-System am Festival-Bändchen bezahlen.
Infield
- Gehörschutz – es bringt euch nichts, wenn ihr in zehn Jahren keinen Metal mehr hören könnt, weil ihr zu cool für Ohrstöpsel wart…
- Desinfektionsmittel – nein, Bier desinfiziert nicht gut genug
- Faltflasche
- Regenponcho
- Sonnencreme – Sonnenbrandrot passt nicht zu schwarzen Outfits!
Running Order und Geländeplan findet ihr hier und in der Rock am Ring/Rock im Park-App.
Camping
- Zelt, Heringe und Gummihammer
- Schlafsack, Kissen und Kuscheltier
- Isomatte/Luftmatratze/Daunenbetten
- Pavillon
- Sitzgelegenheiten
- Tisch
- Panzertape und Kabelbinder
- Wasserkanister
- Campinggeschirr und Besteck
- Campingkocher (wenn erlaubt!)
- Beleuchtung/ Taschenlampe
- Aggregate
- Müllbeutel – eignen sich im Notfall auch als Regencape
Outfits
- Klamotten zum Wechseln
- Einhorn-Onesie
- Schlafmaske
- Staubmaske
- Bequeme Schuhe fürs Infield
- Kopfbedeckung – Schirmmütze, Bandana oder Ähnliches
- Gummistiefel
- Badeschlappen für die Duschen
Tipp: Wem die Klamotten ausgehen, hat eine gute Ausrede, im Infield beim Merchandise vorbeizuschauen!
Leckereien
- Bier
- Alkoholfreie Getränke
- Dosenravioli, Maultaschen oder Ähnliches
- Hopfen-Smoothie
- Kaffee
- Kekse
- Alkoholfreies Bier
- Cracker oder Knäckebrot
- Grillzeug
- Flüssigbrot
- Unempfindliches Obst
- Müsliriegel
- Gerstenkaltgetränk
Dinge, die das Leben einfacher und angenehmer machen (für euch und andere in eurem Umfeld):
Hygiene
- Deo
- Shampoo und Duschgel – ja, man kann auf Festivals auch duschen!
- Zahnbürste und Zahnpasta
- Mundspülung
- Toilettenpapier – kann auch dazu verwendet werden, die Zelte eurer Nachbarn zu dekorieren
- Feuchttücher
- Wacken-Handtuch
- Monatshygiene
- Nötige Medikamente
Unterhaltung
- Kartenspiele
- Wacken-Monopoly
- Lesestoff – gibt’s haufenweise im METAL HAMMER-Online Shop
- Ball für Flunkyball – sonst gehen auch (Plastik-!)Flaschen oder Schuhe
- Dieser eine Kumpel, der sowieso nie die Klappe hält
- Luftgitarren
- Wasserpistolen
- Ozzy-Playlist und Bluetooth-Box
Dinge, die zu Hause besser aufgehoben sind:
- Kampfaxt
- Schwert
- Nachbars Katze
- Fackeln
- Glasflaschen
- Kettensäge
- Eure Katze
Nach dem Festival versteht es sich von selbst, dass ihr alle Mitbringsel auch wieder vom Acker mitnehmt oder (fachgerecht) entsorgt, damit der Acker allen erhalten bleibt!
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