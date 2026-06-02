Riecht ihr das? Der leichte Geruch von Frittenfett, Sonnencreme, Schweiß und Bier liegt in der Luft, und das kann nur eines bedeuten: Festivalsaison! Schon am 5. Juni geht es mit den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park los, und ab da gibt es kein Halten mehr: Nova Rock, Rockharz, Wacken Open Air, Party.San, Summer Breeze und viele mehr stehen schon für den Sommer in den Startlöchern.

Um auf dem Acker auch sorglos headbangen zu können, darf natürlich nichts fehlen. Wir haben für euch wieder die ultimative Packliste zusammengestellt, damit dem gepflegten Moshen, Trinken und Genießen nichts mehr im Weg steht.

Rain or Shine, das muss in den Koffer rein!

Prioritäten:

Formalia und Essentials

Tickets!

Personalausweis und Krankenversicherungskarte (sicher aufbewahren!)

Handy und Powerbank

Bargeld braucht ihr auf den meisten größeren Festivals nicht mehr. Ihr könnt dort oft ausschließlich mit dem Cashless-System am Festival-Bändchen bezahlen.

Infield

Gehörschutz – es bringt euch nichts, wenn ihr in zehn Jahren keinen Metal mehr hören könnt, weil ihr zu cool für Ohrstöpsel wart…

Desinfektionsmittel – nein, Bier desinfiziert nicht gut genug

Faltflasche

Regenponcho

Sonnencreme – Sonnenbrandrot passt nicht zu schwarzen Outfits!

Running Order und Geländeplan findet ihr hier und in der Rock am Ring/Rock im Park-App.

Camping

Zelt, Heringe und Gummihammer

Schlafsack, Kissen und Kuscheltier

Isomatte/Luftmatratze/Daunenbetten

Pavillon

Sitzgelegenheiten

Tisch

Panzertape und Kabelbinder

Wasserkanister

Campinggeschirr und Besteck

Campingkocher (wenn erlaubt!)

Beleuchtung/ Taschenlampe

Aggregate

Müllbeutel – eignen sich im Notfall auch als Regencape

Outfits

Klamotten zum Wechseln

Einhorn-Onesie

Schlafmaske

Staubmaske

Bequeme Schuhe fürs Infield

Kopfbedeckung – Schirmmütze, Bandana oder Ähnliches

Gummistiefel

Badeschlappen für die Duschen

Tipp: Wem die Klamotten ausgehen, hat eine gute Ausrede, im Infield beim Merchandise vorbeizuschauen!

Leckereien

Bier

Alkoholfreie Getränke

Dosenravioli, Maultaschen oder Ähnliches

Hopfen-Smoothie

Kaffee

Kekse

Alkoholfreies Bier

Cracker oder Knäckebrot

Grillzeug

Flüssigbrot

Unempfindliches Obst

Müsliriegel

Gerstenkaltgetränk

Dinge, die das Leben einfacher und angenehmer machen (für euch und andere in eurem Umfeld):

Hygiene

Deo

Shampoo und Duschgel – ja, man kann auf Festivals auch duschen!

Zahnbürste und Zahnpasta

Mundspülung

Toilettenpapier – kann auch dazu verwendet werden, die Zelte eurer Nachbarn zu dekorieren

Feuchttücher

Wacken-Handtuch

Monatshygiene

Nötige Medikamente

Unterhaltung

Kartenspiele

Wacken-Monopoly

Lesestoff – gibt’s haufenweise im METAL HAMMER-Online Shop

Ball für Flunkyball – sonst gehen auch (Plastik-!)Flaschen oder Schuhe

Dieser eine Kumpel, der sowieso nie die Klappe hält

Luftgitarren

Wasserpistolen

Ozzy-Playlist und Bluetooth-Box

Dinge, die zu Hause besser aufgehoben sind:

Kampfaxt

Schwert

Nachbars Katze

Fackeln

Glasflaschen

Kettensäge

Eure Katze

Nach dem Festival versteht es sich von selbst, dass ihr alle Mitbringsel auch wieder vom Acker mitnehmt oder (fachgerecht) entsorgt, damit der Acker allen erhalten bleibt!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights