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Festival-Koffer 4.0: Packliste für Rock am Ring, Wacken und Co.

Impressionen, M'era Luna Festival 2025, Hildesheim
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
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Noch unsicher, was ihr aufs Festival mitnehmen sollt? Wir sagen euch, was unbedingt nötig ist und was für noch mehr Metal-Spaß am Zeltplatz sorgt.
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Riecht ihr das? Der leichte Geruch von Frittenfett, Sonnencreme, Schweiß und Bier liegt in der Luft, und das kann nur eines bedeuten: Festivalsaison! Schon am 5. Juni geht es mit den Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park los, und ab da gibt es kein Halten mehr: Nova Rock, Rockharz, Wacken Open Air, Party.San, Summer Breeze und viele mehr stehen schon für den Sommer in den Startlöchern.

Um auf dem Acker auch sorglos headbangen zu können, darf natürlich nichts fehlen. Wir haben für euch wieder die ultimative Packliste zusammengestellt, damit dem gepflegten Moshen, Trinken und Genießen nichts mehr im Weg steht.

Rain or Shine, das muss in den Koffer rein!

Prioritäten:

Formalia und Essentials

  • Tickets!
  • Personalausweis und Krankenversicherungskarte (sicher aufbewahren!)
  • Handy und Powerbank
Power Bank 27000mAh 22.5W Klein Schnellladefunktion PowerBank 1 USB C, 2 USB A Mini Externe Handyakkus LCD Display Akkupack für Smartphones Tablets Travel Camping Outdoor
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Bargeld braucht ihr auf den meisten größeren Festivals nicht mehr. Ihr könnt dort oft ausschließlich mit dem Cashless-System am Festival-Bändchen bezahlen.

Infield

  • Gehörschutz – es bringt euch nichts, wenn ihr in zehn Jahren keinen Metal mehr hören könnt, weil ihr zu cool für Ohrstöpsel wart…
  • Desinfektionsmittel – nein, Bier desinfiziert nicht gut genug
  • Faltflasche
  • Regenponcho
  • Sonnencreme – Sonnenbrandrot passt nicht zu schwarzen Outfits!
RHZXD 6 Stück Faltbare Wasserflaschen, 500ML Faltbare Trinkflasche, 6 Farben Wiederholbare BPA-freie Wasserflasche mit Clip für Outdoor-Sport, Radfahren, Wandern, Festival
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Running Order und Geländeplan findet ihr hier und in der Rock am Ring/Rock im Park-App.

Camping

  • Zelt, Heringe und Gummihammer
  • Schlafsack, Kissen und Kuscheltier
  • Isomatte/Luftmatratze/Daunenbetten
  • Pavillon
  • Sitzgelegenheiten
  • Tisch
  • Panzertape und Kabelbinder
  • Wasserkanister
  • Campinggeschirr und Besteck
  • Campingkocher (wenn erlaubt!)
  • Beleuchtung/ Taschenlampe
  • Aggregate
  • Müllbeutel – eignen sich im Notfall auch als Regencape
Purebox Zelt Campingzelt 3/4 Personen – Zelte mit 2 Türen & Regenabdeckung, Tragbares Wasserdichtes & Windstabiles Familienzelt mit Netzbelüftung, Einfacher Aufbau für Camping, Wandern & Backpacking
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Outfits

  • Klamotten zum Wechseln
  • Einhorn-Onesie
  • Schlafmaske
  • Staubmaske
  • Bequeme Schuhe fürs Infield
  • Kopfbedeckung – Schirmmütze, Bandana oder Ähnliches
  • Gummistiefel
  • Badeschlappen für die Duschen
Augenmaske zum Schlafen Annimal Eye Mask Plüsch Cartoon Einhorn für erwachsene Kinder, 3D Süße Augenmaske Einhorn Breathable Eyeshade Ideal für Reisen Nickerchen … (lila)
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Tipp: Wem die Klamotten ausgehen, hat eine gute Ausrede, im Infield beim Merchandise vorbeizuschauen!

Leckereien

  • Bier
  • Alkoholfreie Getränke
  • Dosenravioli, Maultaschen oder Ähnliches
  • Hopfen-Smoothie
  • Kaffee
  • Kekse
  • Alkoholfreies Bier
  • Cracker oder Knäckebrot
  • Grillzeug
  • Flüssigbrot
  • Unempfindliches Obst
  • Müsliriegel
  • Gerstenkaltgetränk
Krombacher Pils 0,5L Dose Wacken 2025 Edition 24er Dosentray
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Dinge, die das Leben einfacher und angenehmer machen (für euch und andere in eurem Umfeld):

Hygiene

  • Deo
  • Shampoo und Duschgel – ja, man kann auf Festivals auch duschen!
  • Zahnbürste und Zahnpasta
  • Mundspülung
  • Toilettenpapier – kann auch dazu verwendet werden, die Zelte eurer Nachbarn zu dekorieren
  • Feuchttücher
  • Wacken-Handtuch
  • Monatshygiene
  • Nötige Medikamente
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Unterhaltung

  • Kartenspiele
  • Wacken-Monopoly
  • Lesestoff – gibt’s haufenweise im METAL HAMMER-Online Shop
  • Ball für Flunkyball – sonst gehen auch (Plastik-!)Flaschen oder Schuhe
  • Dieser eine Kumpel, der sowieso nie die Klappe hält
  • Luftgitarren
  • Wasserpistolen
  • Ozzy-Playlist und Bluetooth-Box
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Dinge, die zu Hause besser aufgehoben sind:

  • Kampfaxt
  • Schwert
  • Nachbars Katze
  • Fackeln
  • Glasflaschen
  • Kettensäge
  • Eure Katze

Nach dem Festival versteht es sich von selbst, dass ihr alle Mitbringsel auch wieder vom Acker mitnehmt oder (fachgerecht) entsorgt, damit der Acker allen erhalten bleibt!


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Weitere Highlights

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Festival Festivalsommer Koffer Packliste Rock am Ring Rock im Park Wacken
Beendet: Verlosung: Tickets für Rock am Ring + Rock im Park zu gewinnen!
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Gemeinsam mit Lidl (mit einer eigenen Lidl-Area präsent) gibt es bei uns für Rock am Ring und Rock im Park 2026 jeweils 3x2 Tickets zu gewinnen.
Mit Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Sabaton, Architects und mehr ist das Programm von Rock am Ring und Rock im Park 2026 metallisch und stark wie selten! Die logische Konsequenz: Mit 90.000 verkauften Tickets wurde der Rekord für den frühesten Ausverkauf in der Geschichte des Festivals gebrochen. Doch dank METAL HAMMER und Lidl könnt ihr - mit etwas Glück - trotzdem mit dabei sein. Alle Infos zu den Festivals könnt ihr hier erfahren. Gewinnt 3x2 Tickets (Entry + Camping) für Rock am Ring 2026 und 3x2 Tickets (Entry + Camping) für Rock im Park 2026, bereitgestellt von Lidl! Dazu müsst…
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