Das Rockharz findet vom 01. bis zum 04. Juli 2026 statt.

Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig.

Nach nur drei Tagen Vorverkaufszeit waren alle Tickets für das Rockharz 2026 verkauft.

Hier findet ihr alphabetisch aufgelistet die bestätigten Bands für das Rockharz 2025. Neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

Agnostic Front

Airbourne

Alice Cooper

Annisokay

Avatar

Betontod

Biohazard

Black Label Society

Crypta

Danko Jones

Die Apokalyptischen Reiter

Die Habenichtse

Dogma

Dominum

Doro

Drone

Emperor

Ensiferum

Ex Deo

Feuerschwanz

Fiddler’s Green

Final Cry

Finntroll

Gothminister

Hämatom

Haggefugg

Harakiri For The Sky

The Haunted

Heavysaurus

Helloween

Hiraes

Kataklysm

Knorkator

Kreator

Majestica

Mittel Alt a

a Motorjesus

Necrotted

Paradise Lost

P.O.D.

Rauhbein

Rodeo 5000

Sagenbringer

Soen

Soulbound

Stahlmann

Steve N Seagulls

Subway To Sally

Tailgunner

Tungsten

Walls Of Jericho

Warmen

Watch Me Rise

