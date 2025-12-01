Toggle menu

Rockharz 2026: Alle Infos zum Festival

Rockharz 2023
Rockharz 2023
Foto: Sebastian Kessler. All rights reserved.
von
Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans.
Datum

Das Rockharz findet vom 01. bis zum 04. Juli 2026 statt.

Veranstaltungsort

Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig.

Tickets

Nach nur drei Tagen Vorverkaufszeit waren alle Tickets für das Rockharz 2026 verkauft.

Rockharz-Open-Air-2026-Logo-770x770

Line-up

Hier findet ihr alphabetisch aufgelistet die bestätigten Bands für das Rockharz 2025. Neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

  • Agnostic Front
  • Airbourne
  • Alice Cooper
  • Annisokay
  • Avatar
  • Betontod
  • Biohazard
  • Black Label Society
  • Crypta
  • Danko Jones
  • Die Apokalyptischen Reiter
  • Die Habenichtse
  • Dogma
  • Dominum
  • Doro
  • Drone
  • Emperor
  • Ensiferum
  • Ex Deo
  • Feuerschwanz
  • Fiddler’s Green
  • Final Cry
  • Finntroll
  • Gothminister
  • Hämatom
  • Haggefugg
  • Harakiri For The Sky
  • The Haunted
  • Heavysaurus
  • Helloween
  • Hiraes
  • Kataklysm
  • Knorkator
  • Kreator
  • Majestica
  • Mittel Alta
  • Motorjesus
  • Necrotted
  • Paradise Lost
  • P.O.D.
  • Rauhbein
  • Rodeo 5000
  • Sagenbringer
  • Soen
  • Soulbound
  • Stahlmann
  • Steve N Seagulls
  • Subway To Sally
  • Tailgunner
  • Tungsten
  • Walls Of Jericho
  • Warmen
  • Watch Me Rise

Running Order

 

Weitere Informationen

Aftermovie 2025

