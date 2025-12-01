Datum
Das Rockharz findet vom 01. bis zum 04. Juli 2026 statt.
Veranstaltungsort
Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig.
Tickets
Nach nur drei Tagen Vorverkaufszeit waren alle Tickets für das Rockharz 2026 verkauft.
Line-up
Hier findet ihr alphabetisch aufgelistet die bestätigten Bands für das Rockharz 2025. Neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.
- Agnostic Front
- Airbourne
- Alice Cooper
- Annisokay
- Avatar
- Betontod
- Biohazard
- Black Label Society
- Crypta
- Danko Jones
- Die Apokalyptischen Reiter
- Die Habenichtse
- Dogma
- Dominum
- Doro
- Drone
- Emperor
- Ensiferum
- Ex Deo
- Feuerschwanz
- Fiddler’s Green
- Final Cry
- Finntroll
- Gothminister
- Hämatom
- Haggefugg
- Harakiri For The Sky
- The Haunted
- Heavysaurus
- Helloween
- Hiraes
- Kataklysm
- Knorkator
- Kreator
- Majestica
- Mittel Alta
- Motorjesus
- Necrotted
- Paradise Lost
- P.O.D.
- Rauhbein
- Rodeo 5000
- Sagenbringer
- Soen
- Soulbound
- Stahlmann
- Steve N Seagulls
- Subway To Sally
- Tailgunner
- Tungsten
- Walls Of Jericho
- Warmen
- Watch Me Rise
Running Order
Weitere Informationen
Aftermovie 2025
—
