Devin Townsend feiert am exakt heutigen Tag seinen 54. Geburtstag. Und das schönste Geschenk macht sich die Prog-Ikone selbst, wie er in den Sozialen Medien vermeldet: „Herzlichen Glückwunsch an mich! In Anbetracht dessen: Warum nicht gleich mit etwas wirklich Unerwartetem beginnen? So kündige ich ‚The Metamorphosis Solo Tour’ an!“ In diesem Zug verschlägt es den Metaller für drei Shows nach Deutschland.

Ein-Mann-Orchester

Während sein neues Album THE MOTH am 29. Mai über Inside Out Music/Century Media erscheint, dreht Devin Townsend im September dann seine Verstärker in Hamburg, München und Köln auf. Der Ticketvorverkauf startet am 8. Mai um 11 Uhr. „Nachdem ich die letzten Jahre damit verbracht habe, mich um alles zu Hause und die damit verbundenen organisatorischen Dinge zu kümmern, ist es nun an der Zeit, wieder rauszugehen“, informiert Devin Townsend über seine „Metamorphosis Solo Tour“.

„Ende des Jahres starte ich meine Solo-Tournee und freue mich riesig darauf. 23 Shows in zehn europäischen Ländern. Erwartet etwas Besonderes! Das Programm variiert von Abend zu Abend, aber die Idee ist einfach: Eine moderne Interpretation des Ein-Mann-Orchesters. Nur ich, die Musik, eine Bühne voller skurriler Momente und die Geschichten dahinter. Also, was meint ihr? Hättet ihr Lust, Zeit mit mir zu verbringen?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seit den frühen Neunziger Jahren prägt Devin Townsend die internationale Musiklandschaft mit einer außergewöhnlichen stilistischen Bandbreite. Vom extremen Sound seiner Band Strapping Young Lad bis hin zu atmosphärischen und cineastischen Werken unter eigenem Namen oder Projekten wie Devin Townsend Project und Casualties Of Cool hat er sich als visionärer Komponist und Produzent etabliert. Legendäre Auftritte, darunter Konzerte in der Royal Albert Hall, sowie eine Diskographie mit über dreißig Studioalben unterstreichen seinen Status als prägende Figur des Progressive Metal und darüber hinaus.

Im Mittelpunkt der aktuellen Phase steht das neue Studioalbum THE MOTH. Das Werk gilt als kulminierender Ausdruck seiner bisherigen musikalischen und persönlichen Entwicklung. Townsend beschreibt die Platte als Summe seiner Erfahrungen und zugleich als Ausgangspunkt für einen neuen kreativen Abschnitt. Die Entstehung habe ihn auf eine intensive Reise der Selbstreflexion geführt, die sich nun auch in den Konzerten widerspiegelt. Die „Metamorphosis Solo Tour“ greift diesen Wandel auf und verbindet Stücke aus seinem umfangreichen Katalog mit persönlichen Einblicken in die Geschichten hinter der Musik.

Bezüglich der frischen Scheibe erklärt Devin Townsend: „Fans, die auf eine vollständige Live-Umsetzung von THE MOTH — mit Band, Orchester und Chor — gehofft hatten, werden vorerst auf dieses Erlebnis warten müssen. […] Wenn das Publikum im Großen und Ganzen sich das wünscht, würde ich das sehr gerne tun, aber lasst uns erst wieder gehen, bevor wir fliegen. Ich freue mich einfach darauf, euch alle wiederzusehen, die Musik aus diesem umfangreichen Katalog zu singen und zu spielen und die Geschichten dahinter zu besprechen.“

METAL HAMMER präsentiert:

Devin Townsend – Metamorphosis Solo Tour 2026

15.09. Hamburg, Markthalle

26.09. München, WERK7 theater

28.09. Köln, Stadthalle

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.