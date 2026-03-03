Toggle menu

Metal Hammer

METAL HAMMER präsentiert: The Hu

The Hu: Enkush (Gesang, Pferdekopfgeige), Jaya (Gesang, Blasinstrumente), Galaa (Gesang, Pferfekopfgeige), Temka (Gesang, Tovshuur) (v.l.)
Foto: Blguunee Hiroshi. All rights reserved.
von
Die derzeit extrem angesagten mongolischen Folk-Rocker The Hu laden ihre Fans im Herbst zur "Warrior Chant Tour" ein.
Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

The Hu sind im Metal- und Rock-Zirkus mittlerweile ein fester Begriff. Ihren guten Ruf als überragende Liveband werden die Mongolen kommenden Herbst weiter ausbauen. Denn das Quartett (das auf der Bühne von einem Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger sowie einem Perkussionisten unterstützt wird) begibt sich von Ende September bis Anfang November 2026 auf ausgedehnte Konzertreise durch Europa.

Steppenwölfe

Hierzulande sind The Hu im Oktober in Hamburg, München, Berlin und Köln zu sehen. Darüber hinaus spielen die Folk-Rocker in Zürich auf. Als Supportact für ihre „Warrior Chant Tour“ haben Enkush (Gesang, Pferdekopfgeige), Jaya (Gesang, Blasinstrumente), Galaa (Gesang, Pferfekopfgeige), Temka (Gesang, Tovshuur) die aus Frankreich stammende Nordic Folk-Gruppe Skáld mit dabei.

„The Hu werden ihren einzigartigen Sound und ihre mitreißende, eindrucksvolle Performance erneut auf Bühnen in ganz Großbritannien und Europa bringen“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung. „Die Tournee beginnt im September in der schottischen Hauptstadt und führt die Band bis November durch 23 Städte und neun Länder. Im deutschsprachigen Raum sind insgesamt fünf Shows in Berlin, München, Hamburg und Zürich bestätigt.

The Hu_Warrior Chant Tour

The Hu verschieben weiterhin die Grenzen der Rockmusik und nehmen die Welt abermals mit auf ihre Reise — ihre neueste Single ‘The Real You’ ist Anfang des Jahres über Better Noise Music erschienen. Hierbei rücken sie westliche Musikelemente in den Vordergrund, mit einem schweren, atmosphärischen Sound, einem kraftvollen Rhythmus und starken, geradezu bedrohlichen Vocals. Der Track hebt ihren Hunnu Rock, der traditionelle mongolische Instrumente und Kehlkopfgesang mit zeitgenössischem Rock/Metal verbindet, auf ein völlig neues und atemberaubendes Niveau.“

METAL HAMMER präsentiert:

The Hu + Skáld — Warrior Chant Tour

  • 15.10. Hamburg, Sporthalle
  • 17.10. München, Tonhalle
  • 18.10. Berlin, Columbiahalle
  • 22.10. Köln, Palladium

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 06.03., 10 Uhr)

Des Weiteren kommentieren die Musiker: „Was geht ab bei euch, unseren Fans im Vereinigten Königreich und Europa? Es ist eine Weile, dass wir bei euch waren. Unsere neue Setlist ist voller Hoffnung und Energie. Und wie es die Art von The Hu ist, werden wir eine brandneue Performance mit feurige Attitüde auf die Bühne bringen. Kommt zu unseren lange ersehnten Shows und lasst uns ein bisschen Spaß zusammen haben!“ Der Spotify-Presale für die „Warrior Chant Tour“ startet am Donnerstag, den 5. März, um 10 Uhr.


2026 Europa Europa-Tour Herbst Live Präsentation Skáld The Hu Tour Tournee
