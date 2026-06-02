Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

Summer Breeze Open Air, 12.-15. August 2026, Dinkelsbühl

Ticket: 249,99 Euro

Besucher: über 45.000

In Dinkelsbühl steigt unter der brütenden Spätsommersonne das letzte größere Festival des Jahres: das Summer Breeze Open Air. Das Gelände ist überschaubar, und wenn man nicht ausgerechnet zum etwas außerhalb liegenden Campsite Circus möchte, sind die Wege zwischen den Bühnen angenehm kurz. Auf dem Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl treffen auch mal flüchtige Sommerschauer auf epische Riff-Gewitter, was aber der Stimmung selten schadet. Und wenn nicht gerade ein ordentlicher Wolkenbruch für dringend benötigte Abkühlung sorgt, tun es die umfunktionierten Schneekanonen und Feuerwehrschläuche vor den Bühnen.

Die Headliner 2026 beweisen aufs Neue die Bandbreite, die das Summer Breeze Jahr für Jahr bietet: Helloween beehren unter anderem das Festival, außerdem In Flames, Arch Enemy und Eisbrecher. Aber auch sonst ist immer eine bunte Vielfalt von harten Genres geboten, die das schwarze Herz eines jeden Metalheads aufgehen lässt. Von Metal-, Death- und Hardcore (Imminence, Thy Art Is Murder, Terror) sowie klassischem Heavy- und Epic Metal (Saxon, Grand Magus) über schwarze und angeschwärzte Programmpunkte (Wolves In The Throne Room, Alcest) bis hin zu Party-Metal (The Butcher Sisters, The Sons Of Huens) ist fast alles geboten.

Gleiches gilt für das kulinarische Angebot vor Ort: köstliche Falafel, veganes Handbrot und Knödel zum Reinlegen. Leider sind die Schlemmereien des Festivals mittlerweile preislich auch an der Schmerzgrenze angekommen. Für die heimelige Atmosphäre dort lohnt es sich aber trotzdem!

Denn was gibt es Schöneres, als mit einem kühlen Getränk und einem deliziösen Imbiss im Sonnenuntergang dem exzellenten Musikprogramm zu lauschen? Wem Rock am Ring zu modern und das Wacken zu oldschool anmutet, dem bietet das Summer Breeze die strahlend goldene Mitte.

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