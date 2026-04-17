Wer glaubt, dass Festivals immer riesig, teuer und überlaufen sein müssen, hat die charmante Welt der kleinen, liebevoll organisierten Metal‑ und Rock‑Events noch nicht entdeckt. Abseits der großen Headliner‑Karawanen entstehen jedes Jahr Orte, an denen Herzblut mehr zählt als Hochglanz, Ehrenamt mehr als Kommerz – und an denen man Bands noch ohne Fernglas sehen kann. Diese Auswahl zeigt, wie vielfältig, engagiert und überraschend die „kleinen“ Festivals wirklich sind: von Stoner‑Oasen über DIY‑Punk bis hin zu regional verwurzelten Benefiz‑Events. Hier kommen die Perlen, die man leicht übersieht und die genau deshalb so viel Spaß machen, und exotische Tipps auch im Ausland.

Ulmich Om Braand

Das kleine Festival in Ulmbach nahe Fulda entstand 2020 eher zufällig: ein improvisiertes Trost‑Treffen für eine Gruppe treuer Wacken‑Fans, die wegen Corona nicht auf den Holy Ground durften. Seitdem hat sich das Event zu einem festen Termin entwickelt – inklusive der Haus-Band Dykes, angeführt von Vorstandsmitglied Dirk „Dykes“ Müller, die traditionell zum Programm gehört. In diesem Jahr stehen mit Dirkschneider und Victory zwei echte Kracher als Headliner auf der Bühne. Aktuell gibt es noch Tickets: 75 Euro für zwei Tage. Wer mit dem eigenen Fahrzeug auf den Campingplatz möchte, kann den Zugang für 15 Euro dazubuchen.

Wann? 12.-13.06.26

Wo? Zum Schützenhaus, 36396 Ulmbach

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Tons Of Rock

Tons Of Rock ist eigentlich alles andere als ein Geheimtipp – schließlich handelt es sich um das größte Rock‑ und Metal-Festival Norwegens und einen internationalen Treffpunkt für Fans harter Musik. Doch weil Oslo für viele von uns nicht gerade um die Ecke liegt, landet es trotzdem auf dieser Liste. Vom 24. bis 27. Juni verwandelt das Festival-Gelände die Stadt in ein Mekka für Metalheads. Zwischen Giganten wie Iron Maiden, Yungblud oder Limp Bizkit verstecken sich noch zahlreiche weitere Highlights. Einige Ticket-Kategorien sind bereits ausverkauft, doch Restkarten gibt es noch: Ein Tages-Ticket für Freitag kostet 1.599 Kronen (ca. 139 Euro), das 4‑Tages‑Ticket liegt bei 4.799 Kronen (ca. 431 Euro). 2024 strömten rekordverdächtige 150.000 Fans nach Oslo – ein deutlicher Hinweis darauf, welche Wucht dieses Festival entfaltet.

Wo? Oslo, Norwegen

Wann? 24.-27.06.2026

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Bangalore Open Air

Das Bangalore Open Air ist das größte Metal‑Festival Indiens und lockt jedes Jahr knapp 4.000 Fans nach Bengaluru – für deutsche Verhältnisse eine familiäre Runde. Seit der ersten Ausgabe 2012, damals angeführt von Kreator, hat sich das Event zu einer festen Größe entwickelt. Seit 2024 wird das BOA in Kooperation mit dem Wacken Open Air veranstaltet. Für den diesjährigen Showdown am 10. Oktober stehen Line‑up und genaue Venue zwar noch nicht fest, doch wer einen Blick auf das Vorjahr wirft, als Jinjer und Cynic die Bühne dominierten, darf sich auf Großes freuen. Aktuell gibt es Early Access‑Tickets, die noch nicht für die breite Masse freigeschaltet sind – ideal für alle, die sich früh ihren Platz sichern wollen und zufällig Lust auf eine Reise nach Indien haben.

Wann? 10.10.2026

Wo? Bengaluru, Indien, Venue TBA

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Krach am Bach (Beelen)

Krach am Bach in Beelen gehört zu den charmantesten Stoner‑ und Psych Rock‑Treffen des Sommers – und das schon seit über 30 Jahren. Ende Juli pilgern Fans der liebevoll kuratierten Mischung aus Stoner, Psychedelic, Space und Fuzz Rock ins Münsterland, wo dieses Jahr Fu Manchu, 1000Mods und Dead Meadow das Programm anführen. Das Festival wird ehrenamtlich getragen, und 2025 konnten dank der Erlöse beeindruckende 20.000 Euro an soziale Projekte gespendet werden – vom Tierheim um die Ecke bis zur Schule in Kenia. Ein Festivalticket kostet 89 Euro. Wer nun shoppen gehen möchte, sollte aufpassen: Es gibt zwei Festivals mit diesem Namen, also nicht mit dem in Prölsdorf verwechseln.

Wann? 31.07.-01.08.2026

Wo? Hörster 7, 48361 Beelen

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Krach am Bach (Prölsdorf)

Und wenn man vom Teufel spricht: das andere Krach am Bach. Bereits Anfang Juli feiert die Prölsdorfer Ausgabe ihr zwanzigstes Jubiläum – und gleichzeitig ihre Farewell-Edition. Ab nächstem Jahr gibt es also keine Verwechslungsgefahr mehr, denn dieses traditionsreiche Festival ruft diesen Sommer ein letztes Mal zur großen Party auf. Auf dem lokalen Sportplatz treffen sich Fans von Punk, Hardcore, Rap und Ska, angeführt von Szenegrößen wie The Exploited oder The Casualties. Ein Wochenend-Ticket kostet 84,50 Euro, Camping gibt es für 10 Euro obendrauf. Passend zum Veranstaltungsort gibt es Merchandise mit Fußballthema – inklusive Trikots mit dem klaren Statement „Kein Fußball den Faschisten“. Ein würdiger Abschied für ein Festival, das zwei Jahrzehnte lang die Punk‑Seele gefeiert hat.

Wann? 09.-11.07.2026

Wo? Am Sportgelände 1, 96181 Prölsdorf

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Highway To Kell

Das Festival Highway To Kell bringt im Juli wieder frischen Wind auf die Festwiese am Sportplatz in Kell am See. Für nur 33 Euro gibt es ein Line‑up, das von From Fall To Spring, Lostzone und der Korn‑Coverband Freaks Off The Leash angeführt wird – ergänzt durch regionale Bands, von denen sich einige ihren Platz über einen Wettbewerb erspielt haben. Das Festival hat eine starke Benefiz‑Tradition: 2022 gingen Spenden an die Flutopfer im Ahrtal, 2024 an den Club Fifty‑One in Trier, und auch dieses Jahr stemmen zahlreiche Ehrenamtliche das Event. Ein besonders charmantes Detail: Da das Gelände direkt neben einem Seniorenheim liegt, wird das Festival dort offiziell „abgesegnet“, um Rücksicht auf Ruhezeiten und besondere Bedürfnisse der Bewohner zu nehmen. Insgesamt stehen rund 4.000 Tickets zur Verfügung – und weil das Festival seit der Coronapause nur alle zwei Jahre stattfindet, ist die Vorfreude entsprechend groß.

Wann? 25.07.2026

Wo? Festwiese am Sportplatz, 54427 Kell am See

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Corefest

Passend zum Datum lädt das Corefest am 31. Oktober 2026 – also an Halloween – zur sechsten Ausgabe in die EWS‑Arena in Göppingen ein, die dieses Jahr erstmals Austragungsort ist. Für 90 Euro erwartet die Besucher ein Indoor‑Festival, das ganz der Core‑Szene gewidmet ist und mit Paleface Swiss, Thrown und einer exklusiven Deutschland‑Show von Boston Manor gleich mehrere Schwergewichte auffährt, flankiert von vielen weiteren Acts auf zwei Bühnen. Beworben wird das Ganze von Fans für Fans, denn die Veranstalter stehen mit spürbarer Leidenschaft hinter ihrem Projekt. Und bei einem Termin Ende Oktober ist man froh, dass alles drinnen stattfindet – so bleibt die Energie dort, wo sie hingehört: mitten im Pit.

Wann? 31.10.2026

Wo? Nördliche Ringstraße 87, 73033 Göppingen

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Empfehlungen der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: CoreFest 2026

Rock For Animal Rights

Das Festival in Offenwarden geht vom 11. bis zum 14. Juni in seine 13. Ausgabe und bleibt seiner Mission treu: Alle Erlöse fließen an den Tierrechtsbund Aktiv e.V. Um das möglich zu machen, packt Jahr für Jahre eine große Zahl ehrenamtliche Helfer fleißig mit an. Mitten auf einer Weide gelegen, bietet das Event eine herrlich authentische Atmosphäre – inklusive rein veganer Küche und Infoständen rund um Tierwohl. Auf zwei Bühnen spielen zwanzig Bands vor etwa 1.000 Besuchern, Sub-Genre-technisch bunt gemischt: von Symphonic Metal wie Crusade Of Bards bis zu Modern Metal à la Give Me Rain. Ein Festivalticket kostet 65 Euro (Tagestickets etwa 44 Euro), Camping direkt neben dem Gelände gibt es für zehn Euro. Besonders willkommen sind Motorradgruppen, für die sogar ein eigener Parkplatz eingerichtet wurde – ein schönes Detail für ein Festival, das Gemeinschaft großschreibt.

Wann? 11.-14.06.2026

Wo? Hauptstraße 1, 27628 Offenwarden

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Rock in Rautheim

Rock in Rautheim ist das größte Inklusions-Metal-Festival Deutschlands – und zeigt jedes Jahr eindrucksvoll, wie barrierefrei, herzlich und professionell ein Musik-Festival sein kann. Organisiert von der Lebenshilfe Braunschweig und getragen von einem unglaublich engagierten Team bietet das Event nicht nur Pflegeunterstützung vor Ort, sondern auch eine starke Infrastruktur: überdachte Rollitribüne, Gummimatten für angenehmes Fortbewegen und viele weitere durchdachte Details. Dieses Jahr sorgen Feuerschwanz, Orden Ogan und Visions Of Atlantis für ein episches Headliner‑Trio. Das Wochenend-Ticket kostet 82,50 Euro. Gefeiert wird in Braunschweig, ganz unter dem Motto: „Von A wie Aufbau bis Z wie Zapfen ist alles inklusiv“, wie Veranstalter Marco Spiller im Interview mit METAL HAMMER sagte. Jeder Bereich der Organisation wird von gemischten Teams aus Menschen mit und ohne Behinderung gestemmt.

Wann? 08.-09.05.2026

Wo? Heinz Scheer Straße 2-3, 38126 Braunschweig

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Let The Bad Times Roll

Mitten in der ostfriesischen „Wildnis“ lädt das Festival in Krummhörn‑Manslagt vom 25. bis 27. Juni zu seiner nächsten Ausgabe ein: mit zwei Bühnen, rund 24 Bands und über 1.000 Besuchern jährlich. Die Headliner Warcry (Death/Groove Metal) und Toforgive (Death Metal) setzen den Ton, doch auch Punk für die weicheren Gemüter ist vertreten. Der Wohltätigkeitsgedanke spielt hier eine große Rolle: Bei der letzten Ausgabe konnten starke 2.600 Euro für das Schutzengelhus Michael gesammelt werden, das Kinder, Jugendliche und Familien in besonderen Lebenslagen unterstützt. Die Idee hinter dem Festival ist klar: junge Musiker aus der Region fördern und ihnen eine Bühne bieten. Für 50 Euro seid ihr ein Teil des scheppernden Wochenendes.

Wann? 25.-27.06.2026

Wo? Alte Kreisstraße 1, 26736 Krummhörn Manslagt

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Krawall ‚o‘ Rock

In Büdesheim lädt der Eifel‑Krawallos Heavy Metal Club e.V. am 7. und 8. August zu einem kleinen, feinen und ziemlich lauten Festival auf den Sportplatz ein. Seit 2021 wächst das Event stetig und lockt mit großen Namen wie Beyond The Black, Knorkator, Destruction, J.B.O. und Grave Digger – ein Line‑up, das man auf einem Dorfplatz nicht unbedingt erwarten würde. Die Preisgestaltung ist sympathisch sozial. Bis 15 ist der Eintritt frei, 16‑ und 17‑Jährige zahlen 49,90 Euro, reguläre Tickets inklusive Camping kosten 99,90 Euro, und auch Tages-Tickets sind erhältlich. Die Mischung aus familiärer Atmosphäre, engagiertem Verein und treuem Publikum macht das Festival zu einem echten Eifel‑Highlight, das jedes Jahr ein bisschen größer, aber nie unpersönlich wird.

Wann? 07.-08.08.2026

Wo? Sonnenweg, 54610 Büdesheim

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Burning Q Festival

Nördlich von Bremen, im Kreis Osterholz‑Scharmbeck bei Freißenbüttel, steigt vom 23. bis 25. Juli 2026 die 14. Ausgabe dieses Festivals. Es bietet zwei Bühnen, viel Herzblut und ein Line‑up, das Grave Digger und The Haunted anführen. Preislich bleibt es angenehm bodenständig. Unter 18 Jahren zahlt man 45 Euro fürs komplette Wochenende und Erwachsene blechen 89,99 Euro. Tages-Tickets gibt es für 50 Euro. Die Mischung aus ländlicher Lage, treuen Fans und einem Programm, das jedes Jahr ein Stück größer wirkt, macht den besonderen Charme dieses norddeutschen Metal‑Wochenendes aus. Ein Ort, an dem man schnell merkt, warum sich viele Besucher Jahr für Jahr wieder auf den Weg machen.

Wann? 23.-25.07.2026

Wo? Heimelberg 16, 27711 Osterholz-Scharmbeck

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A Chance For Metal Festival

Zum Abschluss dieser Reise durch die kleinen, lauten und liebevoll organisierten Festivals steht in Ochtendung ein echtes Jubiläum an. Die zwanzigste Ausgabe des A Chance For Metal Festivals findet wie immer am ersten Maiwochenende statt, diesmal vom 1. bis 2. Mai in der Kulturhalle Ochtendung. Mit Tailgunner, Desaster und Hiraes als Headliner liefert das Festival erneut ein starkes Paket für alle, die es hart und ehrlich mögen. Am Freitag öffnet der Einlass bereits um 10 Uhr – und bis 17:15 Uhr ist der Eintritt sogar kostenlos. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets: ab 69,95 Euro ohne Camping, mit Camping für 91,65 Euro. Hinter dem Festival steht ein gemeinnütziger Verein, der besonders lokale und junge Bands fördert und ihnen wichtige Bühnenmomente ermöglicht – getragen von vielen ehrenamtlichen Helfern, die dieses Jubiläum erst möglich machen. Ein runder Abschluss für eine Szene, die von Leidenschaft, Liebe und genau diesen Menschen lebt.

Wann? 01.-02.05.2026

Wo? Kulturhalle Ochtendung, 56299 Ochtendung

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Wer nach dieser Liste noch nicht genug oder Blut geleckt hat, ist mit der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe gut bedient. Hier findet ihr ein ausführliches Special zum Thema, das die Festival-Vorfreude noch weiter anfeuern dürfte.

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