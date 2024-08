Eine Reise durch die Zeit: Von Motörhead bis Metallica waren schon einige legendäre Bands zu Gast bei den METAL HAMMER AWARDS. Ein Überblick der Stargäste schürt Vorfreude auf den 31.8.2024!

Die METAL HAMMER AWARDS presendet by IFA kehren zurück! Nach längerer Pause freuen wir uns, euch die elfte Ausgabe der härtesten Preisverleihung Deutschlands präsentieren zu dürfen. Und das größer und besser als jemals zuvor: Mit einer fulminanten Headliner-Show von Saltatio Mortis und ausgiebigen Auftritten von Lordi, Orden Ogan und Future Palace, umrahmt von der prestigeträchtigen Preisverleihung (alle Nominierten auf einen Blick) wird es ein geschichtsträchtiger Abend! Seid dabei, wenn METAL HAMMER Bands und Künstler in Kategorien wie "Best Album", "Best International Band" oder "Legend" ehrt. Außerdem habt ihr die Gelegenheit euren Metal-Helden ganz nahe zu kommen, wenn sie über den…