Ende 2025 bringen Ice Nine Kills ihre musikalische Horror-Show auf die hiesigen Bühnen. Dabei haben sie auch Gäste im Gepäck.

Seit dem Langspieler THE SILVER SCREAM 2: WELCOME TO HORRORWOOD (2021) haben Ice Nine Kills keine neue Musik mehr veröffentlicht – mit einer Ausnahme. Vergangenen Herbst erschien die Single ‘The Work Of Art’ als Titel-Song des Films ‘Terrifier 3’. Unter eben jener Flagge steht auch die neuerlich angekündigte Europatournee, die Ende 2025 stattfinden soll. Killer-Show 2024 unterstützte die Bostoner Metalcore-Truppe Metallica auf deren Stadion-Tour. Dieses Jahr sind sie Headliner und werden von Creeper und The Devil Wears Prada begleitet. Wer Ice Nine Kills schon einmal live erlebt hat, weiß um die aufwändig inszenierte Show, die einem Horrorfilm-Best Of gleicht. Tickets…