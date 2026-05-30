Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

Party.San Metal Open Air, 6.-8. August 2026, Schlotheim

Ticket: 176,49 Euro

Besucher: ca. 9.000

Bald ist es wieder so weit: Das Party.San Metal Open Air lockt in die thüringische Pampa – und feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag! Das größte Festival für extreme Klänge ist nicht nur als „jährliches Klassentreffen des Bösen“ bekannt, sondern lockt auch mit einer Mischung aus interessantem Line-up und viel Wohlfühlatmosphäre. Denn obwohl die Wetterlage die Vorgabe „August, mach Sonne!“ ausnahmsweise mal ignorieren sollte, verwandelt sich die Pampa zum Glück nicht in Matschepampe. Auf dem Flughafengelände ist ein guter Teil der Fläche asphaltiert, und Drainagen sorgen im Notfall auch auf Rasenflächen für einen geordneten Wasserabfluss.

Ansonsten bietet das Festival vielfältige internationale Küche (mit und ohne Fleisch, vom „Brathahn statt Satan“-­Geflügel bis hin zu afghanischen Leckereien) und Getränke (von Kaffee bis Cuba Libre – Vitamine dank Limette!), auch der berühmt-berüchtigte Schnapsgarten von Brutz & Brakel sorgt für zerebrale Zerlötung. Was das Billing angeht, macht es die Mischung: Von mittäglicher Party-Mucke (Goregrind, Slam) über Thrash- und Death- bis hin zu Black Metal oder ein wenig Melodie – sowohl auf der Hauptbühne als auch der Zeltbühne gibt es alte Helden, aufregende Newcomer und ungewöhnliche „Spezialitäten“ zu sehen.

Dieses Jahr unter anderem Testament, Devourment, Sacred Reich, Internal ­Bleeding, Hypocrisy und Amorphis, aber eben auch Asagraum, Begging For Incest, In The Woods… oder die wiedererweckten Gates Of Ishtar und Murder Squad. Ihr merkt schon: Besuche der wohlsortierten Händlermeile oder der gepflegten Keramikabteilung wollen ordentlich geplant werden.

Wer nicht nach dem Headliner mit dem Shuttlebus nach Mühlhausen fährt, versackt vor Erreichen des eigenen Zelts vielleicht noch im Party-Zelt – bis zum alljährlichen, samstäglichen Abschiedsgruß dieses schwedischen Quartetts, das schon vor allen von dort stammenden Metal-Bands erfolgreich war (beginnt mit AB und endet mit BA).

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