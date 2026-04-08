Die METAL HAMMER-Maiausgabe 2026: Slipknot vs. System Of A Down u.a.

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IOWA vs. TOXICITY

Vor 25 Jahren erschienen im Abstand von nur wenigen Tagen zwei Meisterwerke, die den Fortgang der Metal-Historie für immer verändern sollten: Im August 2001 brachten Slipknot IOWA, und im September System Of A Down TOXICITY auf den Markt. Lothar Gerber erläutert in seiner Titelgeschichte die Hintergründe und Auswirkungen beider Errungenschaften, während Sebastian Kessler die einzelnen Tracks der beiden Zweitwerke Revue passieren lässt.

Rob Halford, Tom Morello und Sam Dunn empfingen unsere Delegation zum Interview über ‘The Ballad Of Judas Priest’.

Metal in Italien

In diesem Special setzt sich Tom Lubowski mit der Metal-Szene in Italien auseinander – von Death SS bis Wind Rose.

Björn Springorum reiste nach Helsinki, um der Rückkehr der Finnen beizuwohnen und Alexi Laiho zu gedenken.

Jonas und Anders Björler sprechen über THE GHOST OF A FUTURE DEAD, den Schwanengesang von Tompa Lindberg.

Live

Powerwolf, Universum25, Smith/Kotzen, Avatar, Der W, Gluecifer, Angus McSix, Heaven Shall Burn, Knorkator, Hällas

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 306 mit Social Distortion, Venom, Victorius, The Amity Affliction, Lex Legion, Defying Decay + 2 Poster.

Ihr bekommt METAL HAMMER 05/2026 ab dem 10.04.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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