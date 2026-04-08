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Die METAL HAMMER-Maiausgabe 2026: Slipknot vs. System Of A Down u.a.

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Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
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Die Titel-Story der METAL HAMMER-Maiausgabe handelt von den wichtigen Kultalben IOWA und TOXICITY. Dazu Judas Priest, Children Of Bodom, At The Gates und vieles mehr.
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IOWA vs. TOXICITY

Vor 25 Jahren erschienen im Abstand von nur wenigen Tagen zwei Meisterwerke, die den Fortgang der Metal-Historie für immer verändern sollten: Im August 2001 brachten Slipknot IOWA, und im September System Of A Down TOXICITY auf den Markt. Lothar Gerber erläutert in seiner Titelgeschichte die Hintergründe und Auswirkungen beider Errungenschaften, während Sebastian Kessler die einzelnen Tracks der beiden Zweitwerke Revue passieren lässt.

Judas Priest

Rob Halford, Tom Morello und Sam Dunn empfingen unsere Delegation zum Interview über ‘The Ballad Of Judas Priest’.

Metal in Italien

In diesem Special setzt sich Tom Lubowski mit der Metal-Szene in Italien auseinander – von Death SS bis Wind Rose.

Children Of Bodom

Björn Springorum reiste nach Helsinki, um der Rückkehr der Finnen beizuwohnen und Alexi Laiho zu gedenken.

At The Gates

Jonas und Anders Björler sprechen über THE GHOST OF A FUTURE DEAD, den Schwanengesang von Tompa Lindberg.

Live

Powerwolf, Universum25, Smith/Kotzen, Avatar, Der W, Gluecifer, Angus McSix, Heaven Shall Burn, KnorkatorHällas

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METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 306 mit Social Distortion, Venom, Victorius, The Amity Affliction, Lex Legion, Defying Decay + 2 Poster.

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

05/2026 At The Gates children of bodom Iowa judas priest Mai 2026 Maiausgabe slipknot System Of A Down Toxicity
Zum 50. Jubiläum: Re-release von SAD WINGS OF DESTINY
Judas Priest
SAD WINGS OF DESTINY von Judas Priest erschien im März 1976. Höchste Zeit für eine Neuauflage im Jubiläumsjahr!
Nach der Premiere des großen Judas Priest-Dokumentarfilms ‘The Ballad Of Judas Priest’ haben die Metal-Urväter erneut etwas zu feiern: Ihr mächtiges Zweitwerk SAD WINGS OF DESTINY soll neu veröffentlicht werden. Am 26. März 2026 feierte SAD WINGS OF DESTINY 50. Jubiläum (in Großbritannien war es bereits am 23. März 1976 erschienen). Judas Priest etablierten auf ihrem zweiten Album ihren Stil mit ikonischen Songs wie ‘Victim Of Changes’, ‘The Ripper’, ‘Tyrant’ und ‘Dreamer Deceiver’. 50 Jahre SAD WINGS OF DESTINY von Judas Priest Exciter Records und deren Verlags-Partner Reach Music kündigen nun an, in Zusammenarbeit mit Judas Priest die Master-Rechte an…
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