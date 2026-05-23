Die komplette Diskografieanalyse von Dimmu Borgir findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Goldwert

DEATH CULT ARMAGEDDON (2003)

Wie kann man noch größer als groß werden? Easy: Man bindet das Prague Philharmonic Orchestra noch mehr in die Aufnahmen ein, suhlt sich konzeptionell überzeugend im Ende der Welt, lädt Leute wie Abbath für Gast-Vocals ins Studio ein – und schreibt natürlich mal wieder einen richtigen Hit. So wie ‘Mourning Palace’, nur diesmal fürs Musikfernsehen. Zack, fertig ist ‘Progenies Of The Great Apocalypse’, der bis heute vielleicht größte und ikonischste Hit der Band-Geschichte.

Das Video dazu läuft im TV rauf und runter, das zugehörige Album wird die erste Nuclear Blast-Platte, die in den USA über 100.000 Einheiten verkauft. Tja, und der Rest passt auch: DEATH CULT ARMAGEDDON ist ein bleischweres, massives, apokalyptisches Welt-untergangsgemälde, mit dem Dimmu Borgir endgültig zum Nationalunheiligtum werden.

Exklusive Dimmu Borgir-Vinyl nur zusammen mit der METAL HAMMER-Ausgabe. Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7″ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir und nur solange der Vorrat reicht! Den brandneuen Song „The Qryptfarer“ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7″ zu hören, die mächtige Aufnahme des Klassikers „Mourning Palace“ live von der Hauptbühne des Wacken Open Air 2025 auf der B-Seite bekommt ihr nirgends sonst physisch. Portofreier Versand innerhalb Deutschlands. Im Lieferumfang enthalten: METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 + die exklusive Dimmu Borgir-Single.

Liebenswert

ABRAHADABRA (2010)

Irgendwann muss man sich beim Einsatz von Orchester und Chor schon fragen, wie weit das alles noch gehen kann. Dimmu Borgir tun das offensichtlich nicht und verzahnen die klassische Komponente 2010 noch tiefer im Kern ihres Schaffens. Mittlerweile ist schwer auszumachen, wo die Metal-Band aufhört und das Orchester anfängt. Auf ABRAHADABRA begegnet uns keine Band, die ein Orchester zur Ausschmückung einsetzt (das machen mittlerweile alle), sondern ein Ensemble, das nur so komplett ist. Ironischerweise passiert das, nachdem die Besetzung der Band mal wieder arg gelitten und insgesamt elf Monate mit diesem Album im Studio verbracht hat.

Mittlerweile sind nur noch Shagrath, Silenoz und Galder übrig, eine Schlammschlacht um den Ausstieg von ICS Vortex und Mustis entspinnt sich. Da lässt man am besten die musikalischen Muskeln spielen und sorgt für Überraschungen – etwa in Form von ‘Gateways’ mit einer grandiosen Agnete Kjølsrud als Gastsängerin oder bei ‘Endings And Continuations’ mit Ulvers Garm. Überhaupt atmet das Album eine herrlich gespenstische, jenseitige, kosmische Stimmung, die den megalomanischen Budenzauber der Vorgänger durch etwas ersetzt, das die Lichtlosigkeit zwischen den Sternen einfängt.

Beklagenswert

STORMBLÅST MMX (2005)

Vielleicht ergibt es ja irgendwie Sinn, ein Album neu aufzunehmen, wenn circa die Hälfte aller Keyboard-Spuren aus irgendwelchen alten Videogames geklaut wurde. Aber was Dimmu Dorgir mit STORMBLÅST MMX machen, ist schon ein Verbrechen am eigenen Erbe.

Der verklärte Zauber, die Nostalgie und diese heimelige Magie des Originals gehen komplett flöten und werden durch generische Arrangements ersetzt, die Dimmu Borgir auf den Studioalben der damaligen Zeit nie geduldet hätten.

Die komplette Diskografieanalyse von Dimmu Borgir findet ihr in der METAL HAMMER-Juniausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.