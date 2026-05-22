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99-Jährige stellt Weltrekord im Crowdsurfen auf

Hier ohne Oma, aber mit zahlreichen anderen Crowdsurfern: Turnstile am 16. November 2025 in Paris
Hier ohne Oma, aber mit zahlreichen anderen Crowdsurfern: Turnstile am 16. November 2025 in Paris
Foto: Hans Lucas/AFP via Getty Images, ANTOINE JAUSSAUD. All rights reserved.
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Nach der Grindmother kommt nun der Moment der "Gangster Granny", die einen neuen Weltrekord im Crowdsurfen errungen hat.
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Crowdsurfen ist beliebt bei jung und alt — es erfreuen sich jedoch scheinbar immer mehr Senioren an dem Konzertsport. Diesen Schluss legt zumindest ein neuer Weltrekord nahe, den eine Rentnerin in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgestellt hat. Hierbei handelt es sich um eine offensichtlich äußerst rüstige 99-Jährige namens Pauline Kana. Die alte Dame besuchte am 2. Mai 2026 das von Kid Rock ausgerichtete Rock The Country-Festival in Austin, Texas.

Bewundernswert

Bei Country-Star Brantley Gilbert gab es für Pauline kein Halten mehr: Sie ließ sich auf Händen vom Publikum über die Köpfe der insgesamt rund 20.000 anwesenden Zuschauer tragen — und kam durch diese Einlage ins Guinness-Buch der Rekorde. Oma Pauline hat sogar schon ein bisschen Berühmtheit in den Sozialen Medien erlangt: Im TikTok-Account ihres Enkels firmiert Kana nämlich als „Gangster Granny“.

Gilbert kündigte den waghalsigen Move der Pensionärin sogar auf der Bühne an: „Die Oma hier wird die älteste Frau werden, die jemals crowdsurfen war!“ Nach dem tollkühnen Ritt —  während dem sie auf irgendeiner Art gepolstertem Brett festgeschnallt war, damit sie in ihrem betagten Alter nicht herunterfällt und sich womöglich etwas bricht oder anderweitig verletzt — skandierte die Menge „Granny! Granny! Granny!“.

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Unten gibt es einen kurzen Clip zu ihrer Crowdsurf-Aktion zu sehen — am Schluss freut sich Pauline lauthals: „Ich habe es geschafft! Ich bin die Beste aller Zeiten!“ Im offiziellen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde heißt es hierzu: „Im zarten Alter von 99 Jahren ist Pauline über mehrere Reihen von Menschen gecrowdsurft und hat damit diesen rockenden Weltrekord errungen.“

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Paulines Enkelsohn Ross Smith hat mit seinen „Gangster Granny“-Videos eine beachtliche Gefolgschaft in den Socials aufgebaut. Auf Instagram hat er vier Millionen Fans, und auf TikTok ganze 25 Millionen Follower. Das muss man erst einmal hinkriegen. Smiths Inhalte mit seiner „Gangster Granny“ sind abwechslungsreich und komisch. In einem Video hält Oma Pauline ein Schild mit der Aufschrift „Renn, wenn du denkst, dass ich sexy bin“ hoch. In einem anderem Clip fragt sie Schauspieler John Cena, ob er sie heiraten will. Des Weiteren hat sie auch schon einmal den doppelten Mittelfinger in die Handykamera gehalten.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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