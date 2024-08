Lamb Of God: Randy Blythe interviewte seine Großmutter

Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe sprach mit ‘Wired In The Empire’ über sein Buch ‘Just Beyond The Light: Living With The War Inside My Head’, das am 18. Februar 2025 bei Hachette Books erscheinen soll. Das Werk thematisiert in mehreren Abschnitten Personen und deren Lebenswege, die ihn inspiriert haben. Vor allem seiner Großmutter widmet der Musiker ein umfangreiches Kapitel.

Empfehlung der Redaktion Lamb Of God: Der Major-Deal mit Epic war eine Erleichterung Death Metal, Thrash Metal Als Lamb Of God bei Epic Records unterschrieben, war das ein entscheidender Markstein in ihrer Karriere, wie Gitarrist Mark Morton erklärt. „Es ist eine Sammlung mehrerer Kapitel über verschiedene Menschen und Erfahrungen, die meine Perspektive zum Besseren verändert haben. Je älter ich werde, desto mehr versuche ich, nicht immer wieder dieselben dummen Fehler zu machen“, erklärte Blythe. „Und Überraschung, wenn man sich andere Leute ansieht, denkt man, dass diese Personen ihr Leben im Griff haben oder sich auf eine Art und Weise verhalten, die man bewundernswert findet. Wenn man ihnen Aufmerksamkeit schenkt und ihrem Beispiel folgt, macht man selbst keine dummen Dinge. Ich sage nicht, dass ich nicht immer noch dumme Dinge tue, aber ich versuche in meinem Alter, mehr von anderen zu lernen.

Ich habe sie interviewt, als sie 94 war. Sie wurde 105 Jahre alt. Und es gibt ein ganzes Kapitel über sie. Sie hat mich während eines Teils meiner Kindheit großgezogen und sie wuchs während der Großen Depression (Finanzkrise, 1929 – Anm.d.A.) auf. Sie war eine sehr authentische Person, die eine ganze Menge durchgemacht hat. Und ich dachte mir: ‚Sie wird nicht für immer hier sein. Ich kann das alles genauso gut aufschreiben‘, nur für meine eigenen Zwecke und für meine Familie. Sie war die letzte dieser Generation in meiner Familie.

Empfehlung der Redaktion Kerry King: Menschen sind wie Kakerlaken Thrash Metal Gitarrist Kerry King hat keine besonders hohe Meinung von Menschen im Allgemeinen und vergleicht diese mit Ungeziefer. Als ich begann, dieses Buch über Perspektiven und Menschen zu schreiben, von denen ich Dinge gelernt habe, war sie eine natürliche Wahl. Glücklicherweise konnte ich auf dieses Interview zurückgreifen. Wenn man also alte Menschen in seinem Leben hat, sollte man jetzt mit ihnen sprechen. Ich werde das bald mit meinen Eltern machen müssen. Sie sind zwar noch nicht uralt, aber ihr Gedächtnis lässt nach, wenn sie älter werden. Es ist also an der Zeit, sich diese Informationen zu sichern, bevor sie verschwinden.“

