Der ehemalige Slayer-Gitarrist Kerry King hat für sein gleichnamiges Soloprojekt viele bekannter Musiker wie Mark Osegueda (Death Angel), Phil Demmel (Ex-Machine Head, Vio-lence), Kyle Sanders (Ex-Bloodsimple, Hellyeah) und Paul Bostaph (Ex-Slayer) um sich geschart. Thematisch orientiert er sich dagegen – ähnlich wie mit Slayer zuvor – an menschlichen Abgründen, wie ‘Everything I Hate About You’ (FROM HELL I RISE) offenbart.

Kerry King hasst Menschen

Empfehlung der Redaktion Death Angel: Neues Album lässt auf sich warten Thrash Metal Die Thrash Metal-Band Death Angel arbeitet aktuell an einem neuen Album. Bis zur Veröffentlichung könnte allerdings noch eine Menge Zeit vergehen. „Menschen sind die Kakerlaken der Erde. Im Grunde zerstören wir alles, was wir berühren“, schimpfte King im Interview mit ‘Neon Sunsets – The 80’s Channel’. „Ich wurde häufig gefragt, von wem genau ‘Everything I Hate About You’, handelt. Und eigentlich geht es um niemanden im Besonderen. Es ist im Grunde für jeden Tag der Woche. Heute hasse ich jemanden anderen als gestern. So ist das im Grunde entstanden.“

Neben seiner Tätigkeit mit seiner Solo-Band beteiligt sich King außerdem an einer Slayer-Reunion. Die Thrash Metal-Titanen spielen in diesem Sommer einige wenige Gigs auf Festivals in den USA, den ersten am 22. September auf dem Riot Fest. Die Musiker betonten allerdings, dass die Auftritte keinesfalls bedeuten würden, dass sich die Band in regulärer Form wiedervereinigt und an einem neuen Album arbeitet.

