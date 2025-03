Dave Lombardo über Vorteile der Musikindustrie

Mit dem Aufkommen des Online-Streamings und der Sozialen Medien hat sich die Musikindustrie in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert. Vor allem finanziell wird es für neue Musiker immer schwieriger, sich mit ihrer Kunst über Wasser zu halten. Jetzt äußert sich Dave Lombardo in einem Interview mit dem RRBG-Podcast über die Vorteile, die dieser Wandel für Musiker bringt. Der legendäre Drummer – bekannt für seine Arbeit mit unter anderem Slayer, Testament und Misfits – ist nämlich der Meinung, dass es Zeit wird, sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren: „Wir kennen alle die negativen Aspekte – natürlich die Veränderungen, die wir miterleben mussten. Aber hey, das ist Evolution. So ist das Leben. Wir werden viejitos [kleine alte Männer], wenn wir anfangen, uns darüber zu beschweren. So nach dem Motto: Ach, wisst ihr, früher… und so. Nein – man muss mit dem Strom schwimmen.“

Empfehlung der Redaktion Dave Lombardo über Aus bei Slayer: „Scheiße passiert.“ Thrash Metal Dave Lombardo bewertet seine Zeit bei den Thrash-Titanen Slayer in der Rückschau als großartig. Streitigkeiten gebe es nun mal in Familien. Weiterhin erklärt Lombardo: „Ich denke, die heutige Industrie hat viele Vorteile. Erstens kann man Musik herausbringen – jeder kann Musik herausbringen, und jeder kann sie zu Hause aufnehmen. Und es gibt einfach so viele Vorteile. Man kann online recherchieren, um Fragen zu klären, wenn man eine Idee hat oder ein Problem hat. All das sind großartige Vorteile. Ich denke, wir sollten sie nutzen und sie zu unserem Vorteil einsetzen. Ich denke auch, wenn wir nur herumsitzen und uns über Dinge beschweren, verfehlen wir wirklich den Punkt. Wir haben all diese großartigen Werkzeuge erhalten, und ich denke, das ist für uns alle besser. Ja, ich kann mich beschweren und an all diesen Kleinigkeiten herummeckern, aber ich sehe das Leben nicht auf diese Weise. Wenn dich etwas aufhält, wenn du fällst, stehst du auf, erholst dich und machst weiter. Wenn etwas passiert, sagst du: Scheiße, das tat weh. Na ja, dann mal los. Na los, komm schon. Das ist einfach meine Persönlichkeit.“

KI auf der Bühne

Empfehlung der Redaktion Andrea Ferro (Lacuna Coil) über KI-Nutzung Alternative Metal KI-Nutzung für die Erstellung von Album-Covern oder ganzen Bands ist keine Seltenheit. Andrea Ferro sieht dieses Thema sehr kritisch. Neben seiner Meinung zur Musikindustrie zeigt Dave Lombardo in dem Interview auch seine Haltung gegenüber der Benutzung von KI in der Musik. Hier präsentiert Lombardo einen einfachen Test für die Technologie: Die Hürde des Live-Auftritts.

„Eigentlich würde ich KI gerne live spielen sehen. Das menschliche Element – das Gefühl, einen Marshall-Stack vor sich zu haben und einen Subwoofer und die tiefen Töne eines Schlagzeugers an einem echten Schlagzeug – es gibt nichts Vergleichbares. Es könnte sein, dass die Leute das vergessen, dass etwas kommt und seinen Platz einnimmt und die Leute vergessen, wie sich das anfühlt, aber hoffentlich nicht. Dieser Aspekt, Live-Musik, ich glaube, die Leute brauchen das. Die Leute müssen rausgehen und das sehen und erleben – eine Liveperformance. Also sehe ich nicht, dass das verschwindet. KI kann das definitiv nicht ersetzen.“

Dave Lombardos neues Projekt Venamoris, an dem der Schlagzeuger zusammen mit seiner Frau Paula arbeitet, hat am 28. Februar sein zweites Album TO CROSS OR TO BURN über Ipecac Recordings veröffentlicht.

