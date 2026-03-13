Auch interessant
Back In Black – das Metal-Update
- Blue Medusa: Alissa White-Gluz präsentiert ihre neue Band
- Ballett-Solist singt in Metal-Band
- The Hu und mehr: So viel Metal steckt in ‘One Piece’
- Alice Cooper kündigt seine Autobiografie an
Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit
Smith/Kotzen, Avatar und Heaven Shall Burn
Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest
Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:
Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview
Mit Verlosung! Die Band-Doku ‘Kreator – Hate & Hope’ erscheint fürs Heimkino auf Blu-ray und DVD. Wir verlosen drei Exemplare und lassen Regisseurin Cordula Kablitz-Post zu Wort kommen!
So geht’s weiter
Die nächste Podcast-Folge erscheint am 20.3.2026. Dann mit Exodus! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, aufDeezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!
Schnitt: Dominik Winter
Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.
