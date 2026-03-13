Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 126 mit ‘Kreator – Hate & Hope’ u.a.

Foto: PR, Robert Eikelpoth.
The Hu bei ‘One Piece’. Metal goes Ballett. ‘Kreator – Hate & Hope’ im Interview. Album der Woche von Lamb Of God u.a.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Back In Black – das Metal-Update

  • Blue Medusa: Alissa White-Gluz präsentiert ihre neue Band
  • Ballett-Solist singt in Metal-Band
  • The Hu und mehr: So viel Metal steckt in ‘One Piece’
  • Alice Cooper kündigt seine Autobiografie an 

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Smith/Kotzen, Avatar und Heaven Shall Burn

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Mit Verlosung! Die Band-Doku ‘Kreator – Hate & Hope’ erscheint fürs Heimkino auf Blu-ray und DVD. Wir verlosen drei Exemplare und lassen Regisseurin Cordula Kablitz-Post zu Wort kommen!

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 20.3.2026. Dann mit Exodus! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

