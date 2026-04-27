Gitarrist Brian Welch spricht exklusiv mit METAL HAMMER über die Hintergründe von ‘Reward The Scars’ und der Kooperation mit ‘Diablo IV’.

METAL HAMMER: Brian, ‘Reward The Scars’ ist nach ‘Haze’ (2008) für das gleichnamige Videospiel eure zweite musikalische Zusammenarbeit mit der Gaming-Industrie. Wart ihr für ‘Diablo’ (2023) sofort wieder mit an Bord?

Brian Welch: Teilweise. Jonathan (Davis, Sänger – Anm.d.A.) ist seit Jahrzehnten Gamer und großer Fan der ‘Diablo’-Reihe. Wenn Korn auf Tour sind, zockt er permanent. Jeden! Einzelnen! Tag! Treffen wir uns privat, essen wir gemeinsam. Anschließend verzieht er sich direkt wieder vor seine Konsole. Rate mal, wer der größte Vorantreiber dieser Idee war. (lacht)

MH: Ich kann es mir vorstellen.

BW: Wir anderen in der Band sind eigentlich keine Gamer. Unser Wissen über das ‘Diablo’-Franchise hält sich in Grenzen.

MH: Wie kam die Zusammenarbeit zustande?

BW: Man hat uns kontaktiert und gefragt, ob wir Lust darauf hätten. Offenbar waren Korn ein passender Kandidat für den Job. Außerdem gibt es wohl einige große Tiere in dem Unternehmen, die unsere Musik mögen. (zwinkert)

MH: Gab es konkrete Erwartungen an ‘Reward The Scars’?

BW: Man wollte einen neuen Song von Korn für das Addon ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’, also nichts, was wir bereits zuvor veröffentlicht hatten. Das stellte eine gewisse Herausforderung dar.

MH: Warum?

BW: Wir waren uns zunächst unsicher, ob wir in der kurzen Zeit einen Song schreiben können, der wirklich nach Korn klingt und gleichzeitig zum ‘Diablo’-Franchise passt.

Düstere, bedrohliche Stimmung

MH: Was hat eure Zweifel ausgeräumt?

BW: Als wir ‘Reward The Scars’ aufnahmen, schauten wir einander an und fragten uns: „Warum versuchen wir es nicht mit diesem Titel?“

MH: Das klingt, als hätte der Song euch selbst überrascht.

BW: (nickt) Selbst die unfertige Version hat die Leute aus den Latschen gehauen. Uns war klar: Das ist der Song.

MH: Was hat ‘Reward The Scars’ in euren Augen passend für ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’ gemacht?

BW: Er strahlt diese düstere, bedrohliche Stimmung aus, die man aus den ‘Diablo’-Ablegern kennt, gleichzeitig hat der Song etwas sehr Emotionales, das ihn nicht nur wie einen Soundtrack wirken lässt. Das passt einfach perfekt zusammen.

MH: Und das, obwohl Jonathan der Einzige von euch ist, der tatsächlich zockt …

BW: Er wird sich vermutlich einschließen, sobald ‘Diablo 4: Lord Of Hatred’ erscheint. (grinst) Vielleicht gebe ich der Sache auch mal eine Chance.

MH: Und wann?

BW: Nächstes Mal, wenn wir gemeinsam in der Künstlergarderobe sind, werde ich Jonathan bitten mir zu zeigen, was er so sehr an ‘Diablo IV’ liebt. Jetzt, da wir ‘Reward The Scars’ geschrieben haben, habe ich schließlich einen konkreten Bezug dazu.

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MH: Hast du gar keine Gaming-Vergangenheit?

BW: Kaum. Ich habe in den Achtzigern gezockt, auf einem alten Atari. Heute beschränkt sich meine Videospielerfahrung – genau wie die meiner Band-Kollegen – darauf, mit unseren Kindern zu schimpfen, wenn sie mal wieder zu viel Geld in ‘Fortnite’ (2017 – Anm.d.A.) ausgeben. (lacht)

MH: Und wie stehst du persönlich dem Thema heute gegenüber?

BW: (grübelt) Möglicherweise entdecke ich dieses Hobby ja noch einmal neu für mich und entwickle eine ähnliche Obsession wie Jonathan.

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