Bei Voivod geht es derzeit drunter und drüber – im positiven wie negativen Sinne. Einerseits hat die kanadische Thrash Metal-Legende mehrere Projekte gleichzeitig in Arbeit. Andererseits ist Frontmann Denis „Snake“ Bélange sehr damit beschäftigt, sich um seine Partnerin zu kümmern, bei der Anfang dieses Jahres Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert wurde.

Der Soundtrack und die Geheimwaffe

Zuletzt haben Voivod mit dem Quebec Symphony Orchestra an einem Live-Album gearbeitet. Das Resultat namens SYMPHONIQUE, erscheint am 5. Juni. Im Gespräch mit Metal Rules erklärt Drummer Michel „Away“ Langevin, ob und wie ebendieses Album die Arbeit am neuen Studiomaterial beeinflusst hat. „Ich glaube, dass uns die Symphoniekonzerte beim Schreiben und Aufnehmen des kommenden Studioalbums wirklich beeinflusst haben.“

Seiner Meinung nach könnte „es ein wenig wie ein Film-Soundtrack klingen“. Schließlich handle es sich dabei um ein Konzeptalbum, auf dem Voivod-Maskottchen Korgull zurückkehren soll. „Es ist also ziemlich interessant, was dahingehend gerade passiert“, stellt Langevin fest.

Näher auf das kreative Schaffen der Band eingehend gibt der Schlagzeuger an: „Wir versuchen, immer experimenteller zu werden. Die letzten paar Alben waren ziemlich komplex – und da wir für sie Auszeichnungen erhalten haben, verleiht uns das Selbstvertrauen. Zudem verfügen wir über eine Geheimwaffe: Chewy.“ Gitarrist Daniel „Chewy“ Mongrain ist insbesondere für die musikalischen Arrangements verantwortlich und bringt gerne unkonventionelle Ideen ein.

Viel Arbeit

Auf die Frage, wann das neue Studioalbum erscheinen wird, antwortete Langevin: „Wir haben viele Konzerte geplant und viele Projekte in Arbeit. Ich würde sagen: Ende nächsten Jahres.“ Solange können sich Fans immerhin an SYMPHONIQUE erfreuen. Außerdem soll demnächst das Videospiel mit dem klangvollen Titel ‘Voivod: The Nuclear Warrior’ erscheinen.

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Um die eigene künstlerische Vision umzusetzen, hat auch hier jedes Band-Mitglied eine wichtige Rolle. Michel „Away“ Langevin trägt zum visuellen Design und den Grafiken des Spiels bei. Darüber hinaus überwacht Daniel „Chewy“ Mongrain die Adaption der Musik. Denis „Snake“ Bélanger leiht dem Protagonisten seine Stimme. Und Dominic „Rocky“ Laroche wird das Spiel testen und Feedback zum Gameplay geben.

Abschließend erklärt der Schlagzeuger: „Zudem erscheint bald die Dokumentation ‚We Are Connected‘. Und gerade erst haben wir gemeinsam mit Jeff Wagner ein Buch veröffentlicht: ‚Always Moving‘ – es umfasst mehr als 500 Seiten. Es sind also unheimlich viele Dinge in Arbeit.“

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