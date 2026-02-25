Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Voivod: Denis „Snake“ Bélangers Partnerin kämpft mit Krebs

Voivod live, Roadburn 2011
Voivod live, Roadburn 2011
Foto: M. Born. All rights reserved.
von
Christine McDonald, Lebensgefährtin von Voivod-Sänger Denis "Snake" Bélanger hat mit Krebs zu kämpfen. Die Band bittet um Spenden.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Voivod haben auf ihren Social Media-Kanälen um Hilfe gebeten. Christine McDonald, Partnerin des Frontmanns Snake Bélanger, hat Krebs im vierten Stadium. Das Paar bittet um Spenden, um Behandlungs- und Alltagskosten zu decken, da sowohl Bélanger als auch McDonald aktuell nur eingeschränkt arbeiten können.

Krebs im vierten Stadium

Die Band schreibt in ihrem Post: „Wir schreiben euch heute im Namen von jemandem, der Teil der Voivod-Familie ist. Christine McDonald, Partnerin von Denis „Snake“ Bélanger, wurde im Oktober mit Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Der Krebs hat gestreut, und obwohl die Behandlung läuft und positive Ergebnisse hervorruft, ist sie intensiv und fordernd. 

Es wurde eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die Kosten für medizinische Versorgung, Reisen, Behandlungen und Lebenshaltungskosten während dieser Zeit zu decken, da die Situation Christines Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigt hat“, heißt es in dem Post.

Finanzielle Unterstützung

„Das beeinflusst auch Denis‘ Möglichkeiten, regelmäßig seinen Arbeitsverpflichtungen nachzugehen, da ein Großteil seiner Zeit nun dem gewidmet ist, Christine durch die Behandlung und bei der Genesung zu unterstützen. Die Kombination aus Behandlungskosten und fehlenden Einkünften hat für ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gesorgt. Wenn ihr Spenden beitragen könnt, bedeutet das viel“, so die Kanadier.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

McDonalds Krebs hat von ihrem Darm aus schon weit gestreut, wie es auf ihrer Spendenseite steht: „Der Krebs hat in ihre Leber, ihren Eierstock und ihre Bauchdecke gestreut. Die Behandlung hat zwar bislang einige positive Ergebnisse gezeigt, ist jedoch intensiv und andauernd: Sie braucht tägliche Injektionen, Medikamente, Chemotherapiesitzungen, Krankenhausbesuche und zahlreiche Arzttermine.“ Um diese schwere Last zu tragen, haben Voivod nun für ihren Sänger und seine Lebensgefährtin um Unterstützung gebeten.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Chemotherapie krebserkrankung Lebensgefährtin Sänger Snake Bélanger spendenaufruf Voivod
Flunkyball in Gefahr: Unternehmen sichert sich Rechte
Flunkyball WM Elmshorn
Das Spielwarenunternehmen Gomazing hat Begriff "Flunkyball" als Marke eingetragen. Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wehrt sich dagegen.
Wer schon mal auf einem Festival war, kennt das Biersport-Spiel: Flunkyball. Zwei Teams, ein Ziel: Wer schneller ausgetrunken hat, hat gewonnen. Auf eine Flasche in der Mitte des Spielfelds wird idealerweise ein Ball (auch spielbar mit einem Schuh oder anderen Wurfgeschossen) geworfen. Bis das gegnerische Team die umgeworfene Flasche wieder aufgestellt hat, darf getrunken werden. Kommerzialisierung Nun hat sich das Unternehmen Gomazing den Namen "Flunkyball" als Marke gesichert. Ist das Spiel schon verloren? Nein! Ein von unbeugsamen Flunkyball-Spielern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Der Flunkyball Verein Elmshorn e.V. wehrt sich gegen die drohende Kommerzialisierung des…
Weiterlesen
Zur Startseite