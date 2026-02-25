Voivod haben auf ihren Social Media-Kanälen um Hilfe gebeten. Christine McDonald, Partnerin des Frontmanns Snake Bélanger, hat Krebs im vierten Stadium. Das Paar bittet um Spenden, um Behandlungs- und Alltagskosten zu decken, da sowohl Bélanger als auch McDonald aktuell nur eingeschränkt arbeiten können.

Krebs im vierten Stadium

Die Band schreibt in ihrem Post: „Wir schreiben euch heute im Namen von jemandem, der Teil der Voivod-Familie ist. Christine McDonald, Partnerin von Denis „Snake“ Bélanger, wurde im Oktober mit Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Der Krebs hat gestreut, und obwohl die Behandlung läuft und positive Ergebnisse hervorruft, ist sie intensiv und fordernd.

Es wurde eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die Kosten für medizinische Versorgung, Reisen, Behandlungen und Lebenshaltungskosten während dieser Zeit zu decken, da die Situation Christines Arbeitsfähigkeit erheblich beeinträchtigt hat“, heißt es in dem Post.

Finanzielle Unterstützung

„Das beeinflusst auch Denis‘ Möglichkeiten, regelmäßig seinen Arbeitsverpflichtungen nachzugehen, da ein Großteil seiner Zeit nun dem gewidmet ist, Christine durch die Behandlung und bei der Genesung zu unterstützen. Die Kombination aus Behandlungskosten und fehlenden Einkünften hat für ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten gesorgt. Wenn ihr Spenden beitragen könnt, bedeutet das viel“, so die Kanadier.

McDonalds Krebs hat von ihrem Darm aus schon weit gestreut, wie es auf ihrer Spendenseite steht: „Der Krebs hat in ihre Leber, ihren Eierstock und ihre Bauchdecke gestreut. Die Behandlung hat zwar bislang einige positive Ergebnisse gezeigt, ist jedoch intensiv und andauernd: Sie braucht tägliche Injektionen, Medikamente, Chemotherapiesitzungen, Krankenhausbesuche und zahlreiche Arzttermine.“ Um diese schwere Last zu tragen, haben Voivod nun für ihren Sänger und seine Lebensgefährtin um Unterstützung gebeten.

