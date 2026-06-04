Rock am Ring/Rock im Park: Anfahrt, Wetter, Highlights

Veranstaltungsort

Adresse Rock am Ring:

Nürburgring

53520 Nürburg

Adresse Rock im Park:

Zeppelinfeld

90471 Nürnberg

Anfahrt

Rock am Ring

Rock am Ring kann über die Bahnhöfe Ahrbrück, Koblenz Hbf, Köln Hbf und Bonn Hbf und die anschließenden Sonderbuslinien erreicht werden.

Kommt ihr mit dem Auto aus Mayen/Koblenz, Köln/Bonn über die Autobahn A61, Abfahrt Wehr, so führen Euch die Bundesstraßen B412 und B258 direkt an den Nürburgring. Der Weg von Trier über die Autobahn A48, Abfahrt Ulmen, führt über die Bundesstraße B 257 in Richtung Adenau zum Nürburgring. Bitte beachtet im Vorfeld des Nürburgringrings die Ausschilderungen der Park- und Campingbereiche und folgt den Anweisungen der Ordner.

Rock im Park

Mit der Bahn reist ihr bequem bis zum Nürnberger Hauptbahnhof. Innerhalb Bayerns nutzt ihr am besten das Bayern-Ticket der Deutschen Bahn, gültig für den gesamten Regionalverkehr in Bayern. Informationen zu den Verbindungen findet ihr auf www.bahn.de.

Vom Hauptbahnhof aus bietet der VGN eine komfortable Weiterfahrt. Anreisende mit dem Auto nutzen die Park & Ride-Anlagen.

Mit der S-Bahn fahrt Ihr bis zur Haltestelle Dutzendteich oder mit der Tram bis zur Haltestelle Doku-Zentrum. So kommt Ihr am schnellsten zum Campingplatz. Die passende Verbindung könnt ihr hier im Widget der VGN nachschauen.

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Wetter

Für den Nürburgring soll es von Freitag bis Sonntag dreimal das gleiche Wetter geben. Tagsüber 9 bis 15°, nachts runter bis 8°. Die Sonne lässt sich nicht beziehunsgweise nur vereinzelt kurz blicken. Von oben also trist, aber immerhin kein Regen.

Besucher in Nürnberg erwarten im Verlauf der drei Tage zwar mehr Sonne und höhere Temperaturen von 19° bis 21°, allerdings soll es ab Samstagabend durch die Nacht leicht regnen. Am Sonntag bleibt es voraussichtlich trocken.

Highlights

Mastodon, Malevolence, Trivium, Within Temptatiom, Architects, Papa Roach sowie die Headliner Limp Bizkit und Linkin Park veredeln den Ring-Freitag und den Park-Sonntag.

Wargasm, The Pretty Reckless, Paleface Swiss, Bury Tomorrow, Tom Morello, Ice Nine Kills, Landmvrks sowie die Headliner Bad Omens, H-Blockx und Volbeat metallisieren den Ring-Samstag und den Park-Freitag.

Tesseract, Gatecreeper, Breaking Benjamin, Blood Incantation, The Offspring, Alter Bridge sowie die Headliner Sabaton und Iron Maiden sorgen am Ring-Sonntag und am Park-Samstag für Metal-Klänge.

Timetables

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Geländepläne

Rock am Ring

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Outfield

Infield

Rock im Park

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Outfield

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