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Warrant: ‘Cherry Pie’ erreicht eine neue Generation Hörer

Warrant Erik Turner
Warren-Gitarrist Erik Turner beim Frontiers Rock Holiday Bash im The Canyon Club am 2. Dezember 2017 in Agoura Hills, Kalifornien
Foto: Getty Images, Scott Dudelson. All rights reserved.
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Nachdem ein Warrant-Song in der Serie ‘Off Campus’ verwendet wurde, klingelt bei Gitarrist Erik Turner und seinen Kollegen ordentlich die Kasse.
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Mit ‘Cherry Pie’ (CHERRY PIE, 1990) landeten Warrant ihren größten Hit. Immer wieder wird der Song seitdem in der Pop-Kultur aufgegriffen, aktuell von der Amazon Prime-Serie ‘Off Campus’, die eine Coming-Of-Age-Geschichte von Eishockey-Spielern erzählt. In der dritten Episode der ersten Staffel taucht das Lied im Rahmen einer Karaoke-Darbietung auf – zur Überraschung von Gitarrist Erik Turner.

Neue Zielgruppe

„Ich wusste nicht, dass sie es verwenden würden. Das Smartphone meiner Frau gab keine Ruhe mehr. Alle ihre Freundinnen schrieben ihr. Sie meinten: ‚Wir haben gerade ‘Cherry Pie’ in der Serie ‘Off Campus’ gehört, also haben wir angefangen, sie zu gucken“, erklärte Turner freudig gegenüber dem australischen Frühstücksfernsehen ‘Today’. „Es ist eine gute Serie, und natürlich, als wir bei Folge drei ankamen, singt sie (Ella Bright; verkörpert die Rolle von Hannah Wells – Anm.d.A.) ‘Cherry Pie’ im Karaoke-Stil, und es ist großartig.

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Ich bin froh, dass die Produzenten, die Schauspieler und die Autoren Spaß daran haben. Es ist toll, dass sie keine Angst davor haben, ein bisschen gewagt zu sein, Grenzen zu überschreiten, und es funktioniert. Es ist großartige Unterhaltung. Alle haben Spaß daran. Wir haben Spaß daran und sind total begeistert.

Doch auf für Warrant selbst zahlt sich die prominente Platzierung von ‘Cherry Pie’ innerhalb der Serie aus. Wie Turner weiter erklärte, sind die Streaming-Zahlen der Band seitdem in ungeahnte Höhen geschossen. „Normalerweise veröffentlichen wir ein Video, und das erreicht vielleicht 20.000 bis 40.000 Streams“, so der Musiker weiter.

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„Die Streams, die wir jetzt veröffentlichen, liegen bei etwa zwei Millionen. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Und unsere Apple- und Spotify-Konten explodieren förmlich. Wir sind unglaublich dankbar und freuen uns riesig. Es ist einfach großartig, dass eine jüngere Generation unsere Musik hört. Echt cool.“


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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