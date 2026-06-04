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Def Leppard: Phil Collen will in der Sphere spielen

Phil Collen,Def Leppard
Phil Collen von Def Leppard 2014 in Los Angeles
Foto: Getty Images, David Livingston. All rights reserved.
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Def Leppard-Gitarrist Phil Collen will in der Sphere in Las Vegas auftreten. Doch der Musiker hat einige Bedenken.
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Die Sphere At The Venetian Resort ist eine populäre Konzert-Location in Las Vegas. Kein Wunder also, dass größere Bands früher oder später dort einmal haltmachen. Def Leppard-Gitarrist Phil Collen hat allerdings einige Bedenken, ob er mit seiner Band dort auftreten soll. Trotzdem würde er eine entsprechende Chance wahrnehmen wollen.

Heikles Unterfangen

„Ich habe dort nur ‘Der Zauberer von Oz’ (Musical, 1969 – Anm.d.A.) gesehen, aber online viel darüber (die Sphere At The Venetian Resort – Anm.d.A.) gelesen. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber es scheint, als ob die Sphere immer die jeweilige Band präsentiert, die dort spielt“, erzählte Collen im Interview mit ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’.

„Es könnte wirklich jeder x-beliebige sein. Und davor hätten wir etwas Angst. Ich würde wahnsinnig gerne dort spielen – es wäre fantastisch, unglaublich und eine großartige Erfahrung –, aber ich glaube, die Leute konzentrieren sich eher auf die Produktion vor Ort als auf die Band selbst. […] Ich könnte mich irren. Aber ja, ich würde wahnsinnig gerne dort spielen. Wir würden es auf jeden Fall tun, falls sich die Gelegenheit bietet.

Wir waren natürlich wegen ‘Der Zauberer von Oz’ dort, und mein Sohn Jackson hat einen dieser Äpfel gefangen, die vom Himmel fallen – das war ziemlich cool. Es ist faszinierend. Es ist einfach unglaublich. Ich habe mich nur gefragt, wie es wohl wäre, dort eine Band zu sehen, weil ich mir nicht ganz sicher war.

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Ich habe dort noch nie eine Band gesehen, und es ist immer so eine Sorge, dass man hingeht und denkt: ‚Ja, die Sphere war toll. Ach ja, und ich habe dort auch U2 oder The Eagles gesehen.‘ Oder aber es ist schlicht egal, ob das Gesamterlebnis das eine oder das andere in den Schatten stellt. Es kommt darauf an. Aber ja, ich denke, wir werden es selbst herausfinden müssen.“


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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